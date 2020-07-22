李眉蓁論文疑9成抄襲 教部：中山大學啟動學術倫理調查

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲爭議，疑似有高達96%的頁數抄襲他人著作，教育部今天表示，中山大學將依「學位授予法」邀集校內外專家學者組成學術倫理調查小組，經專業外審後提論文委員會認定。

李眉蓁就讀中山大學社會科學院大陸研究所，碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」，有幾處涉嫌抄襲僑務委員會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，且疑似有高達96%的頁數抄襲他人著作。

對此，教育部今天表示，依「學位授予法」第17條規定，學校須訂定學位論文涉及學術倫理的校內處理程序，並由學校邀集校內外專家學者組成調查小組，經專業外審後提論文委員會認定。目前中山大學已依法啟動查處。

教育部表示，涉及學術倫理案件，除了須尊重學術同儕的專業審議判斷，更應符合正當法律程序，才能保障學術研究的獨立性及長遠發展。但在專業審議判斷及正當法律程序未完成前，不對外論斷個案情形。

教育部也說，如接獲民眾提出相關檢舉，也將依法定程序處理。