影／民進黨新任執常委、中評委宣誓 康裕成、陳明文先聯誼

民進黨今天舉行第19屆中執委、中常委、中評委宣誓就職。新任中評會主委康裕成再度受到矚目，日前民進黨全代會進行兩年一次的權力核心改選，中評委選舉意外激烈。最後因非新系只拿五席中評委，不敵泛新系六席，英系立委陳明文角逐中評會主委落馬，中評會主委由謝系高雄市議員康裕成當選。康裕成今天低調表示，全代會當天就是互推產生主委；今天她也已經與陳明文及其他中評委聯誼了一下，討論未來中評會工作。

不過康裕成出線之後，陳明文也大方祝福康裕成，他表示，政治舞台有許多競爭，有人勝利就會有人輸。作為政治人物，他不畏挑戰過去幾年、從國會議員的公職選舉，到黨務選舉，從院長、總召到這次中評會主委，他都有參與，有勝有負。選舉的競爭結果固然重要，競爭的過程，也不能忽視。黨內的民主程序，讓不同聲音，政策討論可以彰顯；透過機制，有效競爭，這也是民進黨的可貴之處。

陳明文說，他在此真誠祝福康裕成當選中評會主委，一起持續為民主進步黨打拚，讓未來的四年，成為更好的執政黨。

此外，今天中執委宣誓由民進黨團總召柯建銘代表，不過發生插曲，柯建銘宣讀誓詞時一度忘了念日期就離開，經過監誓的民進黨主席蔡英文提醒後，柯建銘又趕緊補念。