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印尼掮客案蘇嘉全與國民黨互控 林為洲：外交部應說明
總統府秘書長蘇嘉全遭爆任立法院長期間，與侄子、立委蘇震清赴印尼謀私，兩人均否認指控，並與爆料的國民黨互告。國民黨政策會執行長林為洲呼籲，整起事件涉及國家利益，外交部應出面說明遭爆料的外館密件電報真偽，還原事實。
林為洲表示，新南向成為掮客、政客提款機，此次事件不是單一事件，外交部應說明接到這樣涉及國家安全與整體利益的電報後怎麼處理？部長吳釗燮有無回報總統與國安會？經濟部也應說明後續要如何處理？
林為洲指出，駐印尼大使電報拍回給外交部與經濟部，指控蘇嘉全與蘇震清屢次帶國營事業，由人力仲介公司介紹接觸當地商業集團與官員，聲稱要促進新南向政策投資，卻不讓駐外單位介入，駐外單位認為不妥恐影響國家整體利益。
林為洲說，整起事件中，大使當然覺得事態嚴重才發電報回來，外交部沒有資格說不證實，影響國家重大利益，假的就直接講，不要冤枉人，現在拍電報的駐印尼台北經濟貿易代表處大使陳忠也還在任，為什麼不敢出來證實或澄清？
「民進黨選前吃芒果乾，選後吃蜜餞（密件）」，林為洲說，若外交部不澄清相關質疑，國民黨會追查到底，立法委員不是塑膠的，必要時還可以安排考察，到時還是要講清楚。
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