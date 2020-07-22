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雙城論壇柯P談務實 龔正：台抗疫佳

台灣醒報 / 台北報導

「兩岸一家親，疫情可以阻礙我們面對面，但不能阻礙兩岸同胞心連心！」台北上海雙城論壇22日於晶華酒店登場，21日甫從代理扶正的上海市長龔正視訊表示，上海與台北市民持續交流，將譜寫更多美好的雙城故事。台北市長柯文哲強調兩岸要務實，在互信基礎上造福人民。

建立互信造福人民

「雙城論壇邁入第11年，經過許多風雨紛擾，但我們都沒有退卻，一一克服困難來舉辦。」柯文哲表示，因為這個論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要管道。

今年雙城論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，延伸出4個分論壇，包括「衛生醫療分論壇」、「產業經濟交流分論壇」、「智慧交通分論壇」及「區域治理與合作分論壇」，雙方就因應新冠肺炎的經驗進行交流，探討如何協助受到疫情影響的產業經濟復甦轉型，更有信心面對疫情在未來的挑戰。

「我處理兩岸事務的態度就是『務實』，從2015年我首次參加雙城論壇到現在都沒有改變。」柯文哲強調，終究兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切。至今他還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。他一向主張「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，雙方在互信的基礎上，把人民的福祉擺在第一位，透過對話共同來解決問題。

雙城市民互動良好

龔正提到，台北採取有力措施抗疫情、穩經濟，最大限度地降低疫情對經濟社會發展的影響，元宵佳節，上海花燈點亮台灣鼠年的燈節；端午時節，滬台兩市開展了萬水千山粽事情的交流活動，在抗疫最吃緊的時刻，兩岸市民們仍相互傳遞關心關愛。

「面向未來，讓我們共同譜寫更多更好的雙城故事。」龔正強調，當前正在貫徹「人民城市人民建、人民城市為人民」的理念，加快建設國際經濟、金融貿易、航運和科技創新5個中心，打造現代化國際大都市；而具有多元、開放精神的台北，也正在持續推進城市轉型升級與發展願景，為兩岸合作提供更廣闊的空間。

「讓我們秉持『兩岸一家親』！」龔正說，以此次論壇為契機，凝聚更多共識，加強後疫情的交流合作，在包含經貿、科技、教育衛生、文化與青少年交流等領域取得豐碩合作成果，讓兩地民眾增進了解，為兩座城市共贏發展提供強大的動力。

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