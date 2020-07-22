影／雙城論壇柯一家親少了「兩岸」! 上海市長卻幫忙講

台北上海一年一度雙城論壇22日登場，今年因為疫情關係，上海方人員無法到場，所以採用雙邊視訊方式舉辦論壇，主辦單位也特別貼心準備口罩、藥用酒精等防疫物品給與會人員。台北市長柯文哲致詞時提到，終究兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切，到今天他還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好，不過柯文哲卻隻字未提以往論述的「兩岸一家親」，反而上海市長龔正致詞結束前提到，「讓我們秉持兩岸一家親」。對於柯文哲未提一家親是不是擔心再被抹紅？柯文哲解釋是要解決問題不是增加更多問題，所以用務實的態度處理當前的問題。自己目前的兩岸關係成績又是幾分？柯文哲回答，這張考卷永遠不會及格。