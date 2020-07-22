「坐月子」也要投入鎮長補選 郭德慧：給恆春溫柔新生

屏東縣恆春鎮長下月22日補選今天登記截止共4人參選，藍綠分別提名前縣議員張榮志、現任議員陳文弘和前鎮長盧玉棟力挺的鎮代會副主席陳進興，一如預期投入補選，最大的驚奇是在地紅氣球書屋女主人郭德慧，18日才剖腹產子的她，今天由丈夫代辦登記，她笑說，可能創下首位在家「坐月子」參選紀錄，她不懂政治，但知道孩子需要什麼未來，拋出「給恆春一個溫柔的新生」省思，不論結局，自認已是贏家。

郭德慧原在台南一家知名飯店負責業務，4年前與在台北從事商業廣告設計製作的丈夫，帶著喜愛的書籍南下開民宿，享受書中世界並「以書會友」，2年多前在北門租屋開屏南第一家獨立書店；她半個月前在臉書宣布投入鎮長補選並成立粉絲專頁，有人認為政治素人的她，不是政壇老手的對手，甚至辛苦賺來的12萬元保證金，可能因未達票數被沒收，勸她別傻了，更好奇她為何義無反顧參選。

她說，書店常舉辦地方文化推廣、環境議題講座、在地旅遊推動外，也認識許多熱愛恆春的朋友，卻感嘆許多面向問題無法僅憑一己之力完成；恆春是國際知名的觀光景點，但是否有將資源妥善規畫、運用、管理呢？提及恆春半島缺乏教育及醫療資源時，是否有提供良善的工作環境？每年看著有理念有衝勁的工作者帶著遺憾離開，不禁思考能為他們也為居民做些什麼，「政治不是我熟悉的道路，卻是我願意改變的起點」。

她說，今年正好迎接生命中的第一個寶寶，她常思考能給她什麼樣子的未來？「我想給家人生活在乾淨清新的環境和公平正義的社會，有著良善純正的人與樂觀開明的思維」，她希望改變，恆春鎮長補選是個好機會，拋出「給恆春一個溫柔的新生」省思，引用柏拉圖理想國「 拒絕參與統治的人，會被更糟糕的人統治 」，希望從地方政府發揮出影響力，將恆春的發展更永續性、國際化、精緻化。

她說，透過創造一個讓年輕人返鄉的環境，整合公部門、串連有永續經營理念的在地業者，用獨特的生態與文化吸引全世界的旅客走進恆春，鎮民可以用溫柔而堅定的力量，讓恆春重新開機、再出發；自己不懂政治，藉由了解與共識創造理想生活，這段期間已引發不少共鳴，相同理念的志工紛紛加入，相信會像漣渏不斷擴大，不管結局如何，自認都是贏家。