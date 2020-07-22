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即時短評／論文跟一輩子 引爆政治人物誠信危機

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴。記者劉學聖／攝影

從市議員要更上一層樓拚當高雄市長之路，李眉蓁陷入苦戰，還有論文風暴纏身，被檢驗學歷是否貨真價實。面對質疑聲浪，李眉蓁今天在競總霸氣回應「蔡英文論文也是疑雲滿天飛，如果蔡總統回應，她會按照她的標準回應」，隨即快閃，留下滿場更多問號，還是沒對論文是否涉抄襲釋疑。

李眉蓁今天記者會一開場先是正向思考地說「感恩一切的發生，讓我倍數成長」，也略帶委屈、沉重地吐露心聲，提到終於理解韓市長當時被鋪天蓋地抹黑的心情，及許崑源議長為何從17樓絕望墜樓的心境，感嘆一切淪為選戰惡鬥。

選戰就是如此殘酷，對議員層次要求標準與選市長不同，對手陣營「撿到槍」補刀攻擊也不意外，本來就不可能奢求政敵手下留情，且外界對角逐大位的政治人物採用高道德標準檢驗，也有其必要，因為他們是未來可能掌握行政機器、決定資源分配者，當然不能以一般民眾標準看待，政治人物論文牽涉學術的背景、立場、倫理與誠信等問題。

近年政壇「論文門」事件一樁接一樁，蔡英文總統博士論文也曾引發軒然大波，儘管信者恆信、不信者恆不信，事件引發的誠信問題深植選民心中，李眉蓁拉蔡英文一起受檢驗，未能展現虛心接受檢視態度，恐加深市民對她的疑慮。

當個好市長不一定要是名校的碩博士，擁有名校碩博士光環，也不一定就是好市長。指導教授常會提醒學生「論文會跟著你一輩子，是榮耀也是包袱」，凡走過必留下痕跡，科技如此發達的今日，要檢視、起底一個人的過往絕非難事。

衡量政治人物作為是否得當，至少有法律、道德和社會觀感三個層次，李眉蓁碩士論文是否涉抄襲，要由中山大學進一步審查確認，競選團隊不能輕忽論文事件對選情殺傷力，負面事件罩頂，對候選人及選戰士氣或多或少形成干擾。面對危機誠實是上策，趕快說清楚講明白才能止血，放諸四海皆然。

國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，她今天在競選總部發表聲明說，要檢驗論文應該一視同仁，如果蔡總統回應，她也會按照她的標準回應，簡單回應後就驅車離開總部。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，她今天在競選總部發表聲明說，要檢驗論文應該一視同仁，如果蔡總統回應，她也會按照她的標準回應，簡單回應後就驅車離開總部。記者劉學聖／攝影
國民黨高雄市長候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴。記者劉學聖／攝影
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李眉蓁 蔡英文 抄襲 中山大學 高雄市

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