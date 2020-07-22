竹縣關西議員缺額補選 國民黨徐瑜新完成登記

新竹縣議會第19屆議員選舉第4選舉區（關西鎮）缺額補選20日至24日為止受理登記參選，民進黨籍的黃源慶首日率先搶頭香登記，國民黨籍的徐瑜新今天上午也在該黨黨籍縣議長張鎮榮、縣黨部主委陳見賢、前縣長邱鏡淳等人陪同下，到新竹縣選委會完成登記。

邱鏡淳及力挺徐瑜新的竹北市長何淦銘均表示，徐瑜新從銀行金融界起家，後來轉換跑道到建築業界，過去也在縣議會擔任議長、副議長的助理，目前是縣長楊文科的縣長室秘書，雖是年輕人但服務鄉親的經驗相當豐富，深耕地方，拜託大家支持。

徐瑜新登記後，無黨籍的關西鎮民代表彭兆銘也隨後完成登記，彭兆銘表示，登記參選是為了擴大服務，因很多地方大型建設需要上升到縣政府層級才能解決，需要透過縣議員的身分向縣府爭取，希望大家能給予肯定，為鄉親做更多的服務。

黃源慶則說，服務鄉親不分顏色，若她順利當選，將特別關注地方長期遭受的水污染等環境問題。