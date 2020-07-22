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上海分享防疫經驗 柯文哲：控制大規模感染是寶貴經驗
台北、上海雙城論壇今天登場，採視訊方式舉行，上海市長龔正致詞提到，疫情可以阻礙兩岸面對面，但無法阻礙兩岸同胞心連心，未來兩市會加強後疫情的交流合作；台北市長柯文哲受訪時也說，武漢那種確診案例超過8萬、要怎封城？這個還是值得學習，當然還是希望永遠用不著，但怎控制大規模感染，是寶貴經驗。
台北市長柯文哲接受媒體聯訪時，被問到對岸要分享防疫經驗，有覺得對岸防疫經驗比台灣好？柯文哲表示，有些東西還是可以學習，因為對岸曾經感染後封城，台灣沒實際封城過，因為台灣前面就擋住。
柯文哲又說，坦白講，武漢那種確診案例超過8萬，那個要怎封城？這個還是值得學習，當然還是希望永遠用不著，但還是看一看，已經大規模感染又怎控制，老實講這很寶貴經驗。
由於柯文哲曾自評兩岸考卷是55分，媒體詢問，現在分數還是一樣？柯文哲表示，這張考卷不會及格，美國那邊考65分，大陸那邊考55分，也許日本那張考卷可以考高一點。
另外，柯文哲在開幕致詞時提到，「兩岸交流比斷流好」、「一家親比一家仇好」，被媒體發現沒直說「兩岸一家親」，反而上海市長龔正致詞時呼應柯文哲，「讓我們秉持兩岸一家親」；柯文哲受訪時說「我們又不能決定他什麼能講、什麼不能講」。
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