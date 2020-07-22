台灣國抗議幫中共甩鍋 柯文哲酸「連抗議都不認真」

台北上海雙城論壇今天在晶華酒店登場，台北市長柯文哲開幕致詞維持過去「五個互相」、「一家親」基調，柯文哲致詞說「兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好」，提及「一家親」時刻意不講「兩岸」兩字，遭解讀是刻意低調，避免遭抹紅。由於柯文哲巡視分論壇時，有台灣國成員到晶華酒店外抗議，由於抗議人士僅少數人，警察局向柯報告時，柯文哲還酸台灣國「連抗議都不認真。」

今年雙城論壇因疫情改採視訊舉行，以「城市防疫交流與經濟合作」的雙城論壇，4分論壇分別為「衛生醫療」、「產業經濟交流」、「智慧交通」及「區域治理與合作」，柯文哲巡視衛生醫療分論壇時，上海市台辦主任李文輝還特別透過視訊，向上海與會人士介紹柯文哲，表示每屆雙城論壇都有衛生醫療分論壇，柯文哲非常關愛兩市衛生醫療領域的交流。

柯文哲在衛生醫療分論壇中致詞表示，雙城論壇交流，人員彼此最熟悉的，就是衛生醫療分論壇，因大家平常都有來往，尤其他個人也與上海醫界許多人士也認識，尤其過去幾個月，他在網路上，看到上海認識的醫師講話，感到非常親切。

柯文哲說，醫療最沒爭議，也是雙方最容易合作的項目，希望在衛生醫療項目可以擴大交流，他也非常期待明年有機會到上海參加雙城論壇，再去上海拜訪醫界的朋友。

柯文哲巡視分論壇時，台灣國辦公室及台灣國行動協會上午11點20分也到晶華酒店前抗議，質疑柯文哲此刻舉辦雙城論壇，除為中共擦脂抹粉、舔共表忠外，對台灣毫無正面的幫助，批評柯文哲為中共甩鍋，想總統想瘋了。

甚至台灣國辦公室主任陳峻涵也批評，從昨天到現在，總共有7位警察用不同的形式盯著他的行蹤，一早就出現跟蹤他，質疑北市變成警察城市？柯文哲對於台灣國的抗議，一度也在同仁回報狀況時，還因抗議人數太少，柯酸抗議人士「連抗議都不認真。」