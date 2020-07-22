避開「兩岸一家親」？ 柯文哲：務實態度處理當前問題

台北、上海雙城論壇今天在晶華酒店登場，台北市長柯文哲開幕致詞提到，「兩岸交流比斷流好」、「一家親比一家仇好」，有媒體發現刻意避開直述「兩岸一家親」，會後被問到是考量台灣反中情緒？擔心又被抹紅？柯文哲重申，一家親比一家仇好，他是要解決問題，不是增加更多問題，用務實態度，處理當前問題。

柯文哲結束雙城論壇的開幕致詞，會後媒體詢問，為何不把「兩岸」、「一家親」講一起？因為國內反中情緒高漲？柯文哲表示，從2015年他首次參加雙城論壇，在兩岸立場一致，處理兩岸事務是務實，這都沒改變，兩岸終究歷史文化相連、經濟往來密切，兩岸之間交流比斷流好，和平比對抗好，一家親比一家仇好。

柯文哲接著說，他不太贊成用意識形態升高兩岸人民之間的仇恨，更提高緊張程度，藉此獲得個人及政黨在選舉上的利益，兩岸之間很多問題要處理，包括中國大陸的台商台生，及台灣的陸配陸生的權益保障。

柯文哲又說，兩岸經濟往來密切，出口數值一直上升，但另一方面，國內的仇中抗中氛圍，這有戰略上的矛盾，兩岸之間還是要想辦法解決問題，不是彼此產生仇恨。

柯文哲重申，他主張「五個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，因為兩岸之間還是有僵局、各有堅持，透過溝通及對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸之間的和平發展。

媒體詢問，沒直接講「兩岸一家親」是擔心再被抹紅？柯文哲則說，他是要解決問題，不是增加更多問題，用務實態度，處理當前問題。

媒體追問柯文哲，意識形態不該成為個人及政黨在選舉上的利益，至於總統蔡英文在民進黨全代會提到，自由民主人權，是台灣最重要的價值，這價值你滿意？

柯文哲則說，這問題他回答過，民主、自由、多元、開發、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這所謂的普世價值，就是台灣價值，反正大家也想得差不多。

由於外界關注柯文哲是否有新的兩岸論述，被問到這次的致詞內容，有先給對對岸、或國內相關部門看過？柯文哲表示，眾所周知兩岸關係應該算是倒退，能夠維持就不錯，他也沒打算現階段有更多論述，所以什麼細節，都是幕僚再處理，有其他問題可以問北市府發言人。