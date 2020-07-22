蔡總統：人民參與司法「共審共判」的新時代開始了
立法院三讀通過國民法官法，蔡英文總統透過臉書表示，人民參與司法「共審共判」的新時代開始了。推動人民參與司法審判，是2017年司改國是會議的結論，也是她對司法改革的承諾。政府會持續落實「屬於人民的司法改革」，更會循序漸進，提升法治意識，達到社會的進步。
蔡總統說，這套國民法官制度，結合了英美法系「陪審制」和大陸法系「參審制」的優點，讓代表人民意志的國民法官，和具法學專業的職業法官，可以共同審理案件，讓審判更公開透明、更公平正義，也更能反映人民的感情與期待。「國民法官法」是一部劃時代的法案。她要謝謝司法院規劃草案，也謝謝參與漫長討論的各界專家，以及辛苦審查法案的立委們。
蔡總統說，推動人民參與司法審判，是2017年司改國是會議的結論，也是她對司法改革的承諾。過去，司法缺少人民參與的空間，重大刑事案件判決的公平性常受質疑，也影響了司法的公信力，這是政府極力想改變的現象。
蔡總統表示，新制度上路後，凡是「最輕本刑10年以上」或「故意犯罪造成死亡」的刑事案件，將會隨機抽選6位國民法官，跟3位職業法官共同審理和判決。
蔡總統指出，未來會持續落實「屬於人民的司法改革」，更會循序漸進，提升法治意識，達到社會的進步。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言