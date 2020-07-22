柯建銘：預計8月15日後立院第二次臨時會 處理追加預算

立法院臨時會今天落幕，民進黨立法院黨團總召柯建銘上午說，第二次臨時會「在所難免」，時間應該是8月15日高雄市長補選後，處理新冠肺炎追加預算，而下會期最重要的事情就是修憲廢考監。

行政院長蘇貞昌日前在行政院會裁示，籌編約2000億元的「紓困三點零」特別預算，挽救製造業、觀光運輸業等衰退產業的「災情」，在行政院會中提出後送請立法院審議；這筆特別預算若通過，將讓蔡政府執政以來的特別預算達到1.4兆的規模。

柯建銘說，若行政院會明天通過追加預算，送到立院，「我想所有立委都知道，第二次臨時會在所難免」，至於何時是適當時機，他說民進黨團內部討論，也有和在野黨團溝通，應該是在8月15日高雄市長補選後。

柯建銘說，他要拜託所有在野黨，關於預算追加，這是第三次，大家用同樣的心情，如何紓困、產業補助，希望排除一個月的朝野協商時間，讓預算案通過的時間在可控制、預期的範圍內。