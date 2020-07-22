華航即將改塗裝！ 政院：研擬圖例提高台灣識別度

立法院臨時會今天表決通過護照正名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照的「台灣」、「Taiwan」辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行的便利與安全。行政院表示，交通部、外交部將研擬相關圖例凸顯台灣名稱，包含華航機身塗裝、護照封面，以及外館人員的名片也會一併處理，設計上將提高台灣的識別度。

行政院發言人丁怡銘受訪表示，依據立法院決定，為了符合設計上提高台灣人的識別度，交通部、外交部等行政單位會根據職責，研擬相關圖例凸顯台灣名稱，包含華航機身塗裝、護照封面、外館人員的名片都會處理。

丁怡銘說，提高能見度不是正名，而是提高台灣識別度，今日決議也有提及，在可行性狀況下分階段進行，第一個凸顯台灣名稱，也要分階段推動，不是第一階段就要正名，而是先研擬圖例，像是將「台灣」或「TAIWAN」字樣放大縮小、調整位置等等，後續在有可行性的情況下分階段來推動其他例如商業商標、公司行號登記等等。

不過，丁怡銘表示，公決案才剛剛通過，目前專案小組還沒開會，屆時專案小組會先討論幾個可行性再向院長蘇貞昌報告；而政府也非首次處理正名相關事宜，蘇貞昌首任院長時期就曾處理過中油正名。

台灣中油前身為「中國石油股份有限公司」，不過前總統陳水扁執政時推行台灣正名運動，因此在2007年2月由董事會決議通過，更名為「台灣中油股份有限公司」。