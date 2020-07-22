取代國民黨變兩岸最大話語權？柯文哲：哎呦沒想這麼多
兩岸關係急凍，但台北、上海雙城論壇仍照成舉辦，今天在晶華酒店登場，且首度採視訊方式，台北市長柯文哲受訪時，被問到是否可能取代國民黨，成為兩岸最大話語權？柯文哲聽聞後回說「哎呦，沒有想這麼多」，他就是實務解決問題，兩岸完全不交往、彼此都惡言相向，也不是辦法。
台北市長柯文哲結束雙城論壇的開幕致詞，會後接受媒體訪問，被問到，雙城論壇已經很久不講九二共識，是否該論述已經不是通關密語？柯文哲表示，以前的雙城論壇他不曉得，但他上任參與的雙城論壇，從沒談論九二共識，主要還是兩岸城市之間要解決的問題。
媒體詢問，國民黨的青壯派，對九二共識有疑慮，也有學者解對，柯文哲可能取代國民黨，成為兩岸最大的話語權？柯文哲聽聞後說「哎呦，沒有想這麼多」，他就是把問題務實解決。
柯文哲又說，在長江三角洲地區，應該70萬台商跑不掉，陸配在台灣也有36萬餘人，還是有很多實際問題要解決，兩岸完全不交往、不來往，彼此都惡言相向，也不是辦法。
至於雙城論壇可以取代國共論壇？柯文哲表示，「我也不曉得」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言