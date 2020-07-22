取代國民黨變兩岸最大話語權？柯文哲：哎呦沒想這麼多

兩岸關係急凍，但台北、上海雙城論壇仍照成舉辦，今天在晶華酒店登場，且首度採視訊方式，台北市長柯文哲受訪時，被問到是否可能取代國民黨，成為兩岸最大話語權？柯文哲聽聞後回說「哎呦，沒有想這麼多」，他就是實務解決問題，兩岸完全不交往、彼此都惡言相向，也不是辦法。

台北市長柯文哲結束雙城論壇的開幕致詞，會後接受媒體訪問，被問到，雙城論壇已經很久不講九二共識，是否該論述已經不是通關密語？柯文哲表示，以前的雙城論壇他不曉得，但他上任參與的雙城論壇，從沒談論九二共識，主要還是兩岸城市之間要解決的問題。

媒體詢問，國民黨的青壯派，對九二共識有疑慮，也有學者解對，柯文哲可能取代國民黨，成為兩岸最大的話語權？柯文哲聽聞後說「哎呦，沒有想這麼多」，他就是把問題務實解決。

柯文哲又說，在長江三角洲地區，應該70萬台商跑不掉，陸配在台灣也有36萬餘人，還是有很多實際問題要解決，兩岸完全不交往、不來往，彼此都惡言相向，也不是辦法。

至於雙城論壇可以取代國共論壇？柯文哲表示，「我也不曉得」。