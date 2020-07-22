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誤裝華為逆變器撕標籤應變 國民黨：立院違法洗標籤？
立法院鎮江會館頂樓太陽能板昨遭踢爆，裝置由中國大陸華為公司生產的逆變器，引發資安疑慮。立法院昨表示已要求廠商立刻拆除，但今天卻被發現只有設備上的華為標籤被撕掉。國民黨團總召林為洲上午揶揄，這是鋸箭求生就當沒事？
林為洲表示，民進黨過去一直強調來自中國大陸的資安相關產品不能用，因為會牽涉資訊外洩問題，按照這樣的標準，該怎麼做就怎麼做，該撤換連夜都該徹換，但現在卻是連夜忙著通過國民法官法，對外說馬上要處理也沒有處理。
林為洲批評，這次引發爭議的設備是民進黨某立委（賴品妤）父親的公司做的，該人以前把中國大陸看成眼中釘、肉中刺拚命打，結果現在自己做生意，用中國大陸零件、設備用的這麼高興，還用到立法院來，拜託以後先自我檢討一下。
對於立法院應變措施，林為洲也揶揄，這叫違法洗標籤，太可笑了，標籤撕下來就不算中國製了，就當台灣製？林說，以前台灣禁止大陸貨進來，很多大陸貨到越南換標籤進口被抓到違法，現在撕掉標籤是不是同樣的心態？
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