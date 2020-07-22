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立院通過華航正名案 交通部、華航回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
立法院臨時會今天表決通過華航正名公決案。圖／聯合報系資料照片
立法院臨時會今天表決通過華航正名公決案。圖／聯合報系資料照片

立法院臨時會今天表決通過中華航空正名公決案，交通部應積極研提強化華航的國際識別等相關政策，以避免和中國籍航空公司混淆的措施。對此，交通部表示將依據立院決議處理。華航則表示，不予評論。

民進黨團提案版本指出，華航在世界各國被誤認為來自中國的中國國際航空（AIR CHINA），屢屢造成混淆，為了強化我國之國際識別，提案建請立法院作成決議。

公決案明定，交通部應積極研議強化華航的國際識別等相關政策，以避免與中國籍航空公司混淆的短中長期措施，包括華航在國際上被誤認為是來自中國籍航空，造成國際形象混淆，交通部應以確保台灣國家利益為前提，強化華航台灣意象的國際辨識性。

另外，交通部應研提分期可行的華航改名計畫，前期以不涉及改約航權談判的飛機塗裝重新設計為主，如加強 TAIWAN 或台灣意象設計等方式，由交通部邀集相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施。

對此，交通部表示將依據立法院決議處理，已指示航發會成立諮詢小組討論。針對是否已有具體共識，交通部政務次長王國材說尚未有結果。

而按照華航5月報給中華航空事業發展基金會，初步規畫塗裝優化整體工作時程，規畫階段預計四個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段六個月，由廠商提案及設計定稿；工程準備階段兩個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段半個月，執行實際噴漆作業。若按照當初規畫，最快9月底能選出台灣意象共識塗裝。

華航 立法院 民進黨 王國材

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