立院通過華航更名案 交通部應研提分期可行的改名計畫

立法院臨時會今天表決通過華航更名公決案，交通部應積極研提強化華航的國際識別等相關政策，以避免和中國籍航空公司混淆的措施，包括前期以不涉及改約航權談判的飛機塗裝重新設計等方式，交通部邀集相關單位研議更改各項可行方案與配套措施。

時代力量提出的華航正名案，主張交通部短期應以不涉及改約航權談判的飛機圖裝取消或極小化CHINA字樣並加註TAIWAN，主張中長期華航「正」名，民進黨團提案修正為華航「改」名。

民進黨團提案版本指出，中華航空在世界各國被誤認為來自中國的中國國際航空（AIR CHINA），屢屢造成混淆，為了強化我國之國際識別，提案建請立法院作成決議。

公決案明定，交通部應積極研議強化華航的國際識別等相關政策，以避免與中國籍航空公司混淆的短中長期措施，包括華航在國際上被誤認為是來自中國籍航空，造成國際形象混淆，交通部應以確保台灣國家利益為前提，強化華航台灣意象的國際辨識性。

另外，交通部應研提分期可行的華航改名計畫，前期以不涉及改約航權談判的飛機塗裝重新設計為主，如加強 TAIWAN 或台灣意象設計等方式，由交通部邀集相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施。