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立院通過護照正名公決案 政府應研議提升台灣辨識度

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院臨時會今天表決通過護照正名公決案，圖為立法院長游錫堃主持院會。記者曾學仁／攝影
立法院臨時會今天表決通過護照正名公決案，圖為立法院長游錫堃主持院會。記者曾學仁／攝影

立法院臨時會今天表決通過護照正名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照的「台灣」、「Taiwan」辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行的便利與安全。

台灣基進立委陳柏惟等15人提出的護照更名公決案，原主張政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」的新版護照；但民進黨團提出修正動議，主張調整為行政部門應就如何進一步提升我國護照的「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法，將公決內容從護照應立即更改發行，改為較具彈性的研提護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度。

民進黨團的公決案版本指出，護照是國人國際旅行重要的身分證明文件，我國護照封面登載我國國名為中華民國Republic of China，雖然在2003年加註Taiwan，和中國有區隔，但仍有時遭誤認為中國，近來因為新冠肺炎疫情肆虐全球，引發世界各國對中國大陸大加撻伐，亞裔人士受歧視狀況頻傳，我國人入境他國時，更常因護照封面文字China，造成他國無法清楚辨識進而被誤認為來自中國，為了避免和中國混淆或被國際社會誤認而遭刁難，要求行政部門研提具體作法。

護照 民進黨 新冠肺炎 疫情 陳柏惟 台灣基進

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