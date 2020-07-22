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李眉蓁碩士論文風波 綠議員：要說清楚不要閃躲

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
民進黨高雄市議員黃文益對國民黨市長補選候選人李眉蓁碩士論涉抄襲之事表示，李應該出來說清楚、講明白。記者楊濡嘉／攝影
民進黨高雄市議員黃文益對國民黨市長補選候選人李眉蓁碩士論涉抄襲之事表示，李應該出來說清楚、講明白。記者楊濡嘉／攝影

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑有許多抄襲他人論文之處，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁競選總發言人之一、高雄市議員黃文益表示，李眉蓁應該出來說清楚、講明白，李眉蓁的指導教授、論文口試委員也有應負的責任。市議會國民黨議員則未多說，但強調會全力支持李眉蓁。

黃文益說，今天看到李眉蓁碩士論文抄襲的新聞，很震驚，因為原本以為可能4頁抄襲，沒有想到被爆出整本論文很多都是複製貼上，這最主要就是候選人的誠信問題。候選人當初是在什麼時空背景下寫下這本論文，癥結點還是候選人李眉蓁，李最清楚，所以李應該要自己跳出來說清楚，講明白，不要用閃躲。

黃文益表示，中山大學是一個學術有崇高地位學校，現在爆出他們的碩士生論文有抄襲的疑雲，李眉蓁更應把整起事件來龍去脈一次說清楚。

黃文益說，碩士論文的撰寫，有指導教授，所有的碩士生在寫論文的時候一開始發想題目到構思整個內容，都會跟指導教授做充分的討論溝通，然後才開始撰寫，如果整本的碩士論文被發現有大規模抄襲疑慮的時候，教授責任其實非常大，還有最後關卡的口試，有3位口試委員，口試委員可能也有責任。

李眉蓁 抄襲 高雄市

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