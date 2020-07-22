雙城論壇登場 柯文哲維持一家親、五個互相基調

台北、上海雙城論壇今天在晶華酒店登場。因疫情影響，今年首度破天荒採思科系統視訊方式舉辦。柯文哲在開幕致詞時表示，「兩岸交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。柯也再提「五個互相」原則。上海市長龔正也在致詞時呼應柯文哲，「讓我們秉持兩岸一家親」，疫情可以阻礙兩岸面對面，但無法阻礙兩岸同胞心連心。

今年雙城論壇首度視訊方式舉辦，柯文哲與龔正今天上午10時，同步分別進入台北晶華酒店、及上海國際會議中心會場。對於外界關注的柯文哲兩岸講稿，柯文哲維持過去「五個互相」、「一家親」基調，柯文哲說，他也一向主張「五個互相」原則，就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」，其中「互相諒解」最重要。

柯文哲說，雖目前兩岸間仍有僵局、也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。柯說，他也一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事 兩岸交流活動，其目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。「兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好。」

龔正則在開幕致詞呼應柯文哲的「一家親比一家仇好」，龔正說，台北上海譜寫更多兩岸合作故事，城市發展願景為兩岸合作推展更廣闊的空間，「讓我們秉持兩岸一家親」，以這次論壇為契機，凝聚更多的共識。龔正也提到，未來兩市會加強後疫情的交流合作，為兩岸城市發展推出強大動力，為兩岸和平發展做出更強大的貢獻，為兩地民眾謀更多福祉。

龔正也說，雙城論壇是台北、上海推展多形式的交流合作，為兩地民眾了解增進福祉、也讓兩地人民同胞感情越來越深厚，心靈越來越契合，兩市交流已經成為典範。

柯文哲致詞時說，大家都希望和平相處、和平發展，共同追求兩岸更美好的未來; 雙方在互信的基礎上，把人民的福祉擺在第一位，透過對話共同來面 對問題，共同來解決問題。盼雙城論壇不僅僅是兩市交流的平台，也能讓在大陸的台灣人民被善待，同時我們也會善待在台的大陸人民。

柯說，展望未來，疫情過後的世界或許不一樣，但是台北與上海持續交 流合作的關係不會改變。台北與上海的雙城論壇也會繼續為兩岸關係的和平發展共同努力。