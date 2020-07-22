快訊

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙城論壇登場 柯文哲維持一家親、五個互相基調

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲開幕致詞時維持一家親基調，表示「兩岸交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。柯也再提「五個互相」原則。記者杜建重／攝影
台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲開幕致詞時維持一家親基調，表示「兩岸交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。柯也再提「五個互相」原則。記者杜建重／攝影

台北、上海雙城論壇今天在晶華酒店登場。因疫情影響，今年首度破天荒採思科系統視訊方式舉辦。柯文哲在開幕致詞時表示，「兩岸交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。柯也再提「五個互相」原則。上海市長龔正也在致詞時呼應柯文哲，「讓我們秉持兩岸一家親」，疫情可以阻礙兩岸面對面，但無法阻礙兩岸同胞心連心。

今年雙城論壇首度視訊方式舉辦，柯文哲與龔正今天上午10時，同步分別進入台北晶華酒店、及上海國際會議中心會場。對於外界關注的柯文哲兩岸講稿，柯文哲維持過去「五個互相」、「一家親」基調，柯文哲說，他也一向主張「五個互相」原則，就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」，其中「互相諒解」最重要。

柯文哲說，雖目前兩岸間仍有僵局、也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。柯說，他也一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事 兩岸交流活動，其目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。「兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好。」

龔正則在開幕致詞呼應柯文哲的「一家親比一家仇好」，龔正說，台北上海譜寫更多兩岸合作故事，城市發展願景為兩岸合作推展更廣闊的空間，「讓我們秉持兩岸一家親」，以這次論壇為契機，凝聚更多的共識。龔正也提到，未來兩市會加強後疫情的交流合作，為兩岸城市發展推出強大動力，為兩岸和平發展做出更強大的貢獻，為兩地民眾謀更多福祉。

龔正也說，雙城論壇是台北、上海推展多形式的交流合作，為兩地民眾了解增進福祉、也讓兩地人民同胞感情越來越深厚，心靈越來越契合，兩市交流已經成為典範。

柯文哲致詞時說，大家都希望和平相處、和平發展，共同追求兩岸更美好的未來; 雙方在互信的基礎上，把人民的福祉擺在第一位，透過對話共同來面 對問題，共同來解決問題。盼雙城論壇不僅僅是兩市交流的平台，也能讓在大陸的台灣人民被善待，同時我們也會善待在台的大陸人民。

柯說，展望未來，疫情過後的世界或許不一樣，但是台北與上海持續交 流合作的關係不會改變。台北與上海的雙城論壇也會繼續為兩岸關係的和平發展共同努力。

今年台北上海城市論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題， 延伸出四個分論壇，包括「衛生醫療分論壇」、「產業經濟交流分論 壇」、「智慧交通分論壇」及「區域治理與合作分論壇」，但也因疫情採視訊方式，雙方也創先例不簽署合作備忘錄、不互贈紀念品。

上海市長龔正致詞時呼應柯文哲，「讓我們秉持兩岸一家親」，疫情可以阻礙兩岸面對面，但無法阻礙兩岸同胞心連心。記者杜建重／攝影
上海市長龔正致詞時呼應柯文哲，「讓我們秉持兩岸一家親」，疫情可以阻礙兩岸面對面，但無法阻礙兩岸同胞心連心。記者杜建重／攝影

柯文哲 上海 疫情 雙城論壇

延伸閱讀

柯文哲下令連坐拔官 張明森：恰當啦任何處分都接受

今年雙城論壇 柯文哲還有劉結一等級的戲碼嗎？

雙城論壇視訊登場 今年不簽備忘錄、不互送禮

建管人員涉弊 柯文哲祭連坐法

相關新聞

立院通過護照正名公決案 政府應研議提升台灣辨識度

立法院臨時會今天表決通過護照正名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照的「台灣」、「Taiwan」辨識度研提具體...

國民法官法三讀 法務部：督促檢察官充實專業職能

國民法官法今天三讀通過，法務部表示，未來全體國民都有權利進入法庭實際參與刑事審判，法務部將督促所屬檢察官做好準備工作，充...

李眉蓁碩士論文風波 綠議員：要說清楚不要閃躲

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被質疑有許多抄襲他人論文之處，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁競選總發言人之一、高...

雙城論壇登場 柯文哲維持一家親、五個互相基調

台北、上海雙城論壇今天在晶華酒店登場。因疫情影響，今年首度破天荒採思科系統視訊方式舉辦。柯文哲在開幕致詞時表示，「兩岸交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。柯也再提「五個互相」原則。上海市長龔正也在致詞時呼應柯文哲，「讓我們秉持兩岸一家親」，疫情可以阻礙兩岸面對面，但無法阻礙兩岸同胞心連心。

護主權 馬籲蔡總統「親訪太平島」

美國國務卿龐培歐十三日發表聲明，否定中國大陸南海主張。前總統馬英九昨天表示，這是歷年來美國對南海爭議最明確強硬的表態，也...

太陽能逆變器華為製造 立院即刻拆

立法院鎮江會館頂樓使用的太陽能逆變器是中國廠商華為製造，被質疑有資安疑慮。立法院秘書長林志嘉昨天表示，絕不允許使用華為產...

雙城論壇視訊登場 今年不簽備忘錄、不互送禮

台北、上海雙城論壇今天在台北晶華酒店登場，雙城論壇是否取代國共論壇，台北市長柯文哲談話引發關注。受疫情影響，柯文哲與上海...

曾批「愛奇藝」中資 林楚茵昨臉書自PO看愛奇藝自拍照

民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳...

酈英傑拜會林錫耀 民進黨盼繼續深化合作

美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天拜訪民進黨秘書長林錫耀及副秘書長林飛帆，雙方就深化兩國政治、經濟關係，交換意見，民進...

牛津市通過和我締結姊妹市 外交部提供有意願城市協助

英國牛津市議會20日通過與我國城市締結姊妹市的提案，外交部發言人歐江安今天表示，外交部對此誠摯歡迎，並願協助有興趣的我國...

全台首長影響力曝光！黃偉哲奪「好感王」 柯文哲高居「聲量王」

台南市政府今天表示，根據時事大數據網站《網路溫度計》公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，台南市長黃偉哲好評影響...

巴拉圭駐台大使爆陸施壓建交 外交部：保持警覺並掌握情勢

巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）今天表示，中國大陸目前正給巴拉圭極大壓力要求建...

熱門新聞

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。