國民法官法三讀 民眾23歲可任國民法官

立法院臨時會經過約35小時、近400次表決的馬拉松式審查，今天上午通過「國民法官法」立法，確立採取日本的參審制度。根據新法，年滿23歲將可以出任國民法官。

司法院版本及民進黨團希望國民法官年滿23歲；國民黨團、民眾黨團、時力黨團，則希望比照公民權，一律定為年滿18歲就可以擔任國民法官。最後三讀通過，國民法官必須年滿23歲，且設籍在地方法院管轄區域內，繼續居住4個月以上才能出任。

同時也有設立門檻，曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，現仍緩刑期內或者期滿未滿兩年、褫奪公權尚未復權、受監護或輔助宣告、破產宣告尚未復權等情形，不得被選任。職業別則限制總統、副總統、政黨黨工、現役軍人、警察，檢察官、法官、律師或司法官考試、律師考試及格人員等，不得被選任為國民法官、備位國民法官。學歷上則要求必須完成國民教育。

民眾也可以拒絕出任。年滿70歲以上、公立或已立案私立學校的師生、執行有嚴重影響其身心健康之虞等情形、因生活、工作、家庭的重大需要等，致執行國民法官職務顯有困難，可以拒絕出任。

依據三讀通過版本，國民參與審判的案件，國民法官法庭由法官3人及國民法官6人組成，共同進行審判。案件侷限所犯本刑為10年以上有期徒刑的案件、故意犯罪致死的案件，依據司法院的預估，每年約有600件。

法案規定，國民法官、備位國民法官及受通知到庭的候選國民法官，應按到庭日數支給日費、旅費及相關必要的費用，相關辦法由司法院定之。根據司法院15日在臉書粉絲專頁貼文，只要被選任為國民法官或備位國民法官，每次開庭能享有一天3000元的日支薪，還有還有旅費補助、公假保障。