國民法官法三讀 國民法官2023年元旦上路

立法院臨時會今三讀通過國民法官法，為蔡政府推動司法改革踏出一步，確定未來10年以上有期徒刑，或故意犯罪造成死亡者，應行國民參與審判，組成國民法官法庭。而國民法官自2023年上路後，新法也規定，自施行起六年，由司法院組成評估委員會，每年評估成效。

蔡英文總統於五二○就職演說中宣示，國民法官制度未來4年一定要上路，立法院也動起來，臨時會本周處理「國民參與刑事審判法」草案，歷經連兩日挑燈夜戰，上演朝野表決大戰，終於更名為「國民法官法」，並在今日三讀通過新法。

新法第5條規定，除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例的案件之外，所犯本刑為10年以上有期徒刑，及故意犯罪而發生死亡結果者，經檢察官提起公訴，且由地方法院管轄的第一審案件，應行國民參與審判。

第一條則明定，國民法官法庭由法官3人及國民法官6人共同組成，就應行國民參與審判案件，共同進行審判的合議庭。

而為防有預斷的情形發生，也避免法官與國民法官產生資訊落差，第43條也規定，國民參與審判案件，當檢察官起訴時，應向法院提出起訴書，不得將卷宗及證物一併送交法院。

針對有罪認定，第83條則說明，須包含國民法官及法官雙方意見在內達三分之二以上同意決定；未獲該比例人數同意，則為無罪判決，或判有利於被告的認定。

有關科刑事項的評議，以國民法官及法官雙方意見在內過半意見決定；在死刑的部分，則必須是以國民法官及法官雙方意見在內達三分之二以上同意，否則不得為之。

新法並規定，所犯本刑為十年以上有期徒刑之案件，自2026年1月1日起行國民參審；故意犯罪而發生死亡結果者，則自2023年1月1日起行國民參審。

而自2023年起6年，司法院應成立「國民參與審判制度成效評估委員會」，進行調查研究，並於每年就前一年度制度施行的成效，提出評估報告。