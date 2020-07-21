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曾批「愛奇藝」中資 林楚茵昨臉書自PO看愛奇藝自拍照

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。圖／截自白色正義聯盟臉書
民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。圖／截自白色正義聯盟臉書

民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。

「韓黑父母不崩潰」臉書粉絲頁中揶揄：「報告蘇院長有人在國會殿堂看中共節目啊～」、「說好的要下架愛奇藝呢」，還引述林楚茵當初質詢的新聞提醒行政院長蘇貞昌，「報告院長，你們自己人被統戰入腦」。

「韓黑父母不崩潰」臉書粉絲頁也諷刺林楚茵，「看愛奇藝是舔共嗎？」、「嘴巴說不要，身體很誠實」。

「花式白眼的必要」臉書粉絲頁也反諷，「大悲無言！今天是立法院赤化的一天。」曾經的批評愛奇藝的海派主播委員林楚茵，無視執政黨正要推動OTT專法，在議場用愛奇藝爽追劇。

「花式白眼的必要」臉書粉絲頁揶揄林楚茵，「口嫌體正直」，這個噁心是自找的；愛奇藝落地納管，沒什麼大不了，問題只有雙標而已。

或許是發覺臉書貼文引發爭議，林楚茵臉書晚間已將爭議照片移除。

民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。圖／截自韓黑父母不崩潰臉書
民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。圖／截自韓黑父母不崩潰臉書
民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。圖／截自花式白眼的必要臉書
民進黨立委林楚茵4月間曾在立院質疑，台灣未許可的中資事業「愛奇藝」趁新冠肺炎防疫期間搶進台灣市場。但林昨晚在個人臉書上傳自拍照中，卻被網友發現螢幕正鎖定「愛奇藝」，遭藍營支持者截圖揶揄「嘴巴說不要，身體很誠實」。圖／截自花式白眼的必要臉書

民進黨 愛奇藝

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