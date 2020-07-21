牛津市通過和我締結姊妹市 外交部提供有意願城市協助

英國牛津市議會20日通過與我國城市締結姊妹市的提案，外交部發言人歐江安今天表示，外交部對此誠摯歡迎，並願協助有興趣的我國地方政府建立聯繫。

英國牛津市自民黨籍議員高達德（Stephen Goddard）8日提案要求牛津市議會研擬與台灣城市締結姊妹市，獲得同黨議員連署支持，英國時間20日晚間以視訊會議方式討論，之後以42票高票通過。

歐江安說，牛津市議會通過的議案，明確肯定台灣的高度自由、成熟民主制度、經濟奇蹟、性別平權，以及防疫成功、慷慨捐贈英國防疫物資，這些都是牛津市提議與我國地方政府締結姊妹市的原因。牛津市議會通過動議後，將交由市政府後續研議可行方案。

歐江安說，台英雙邊經貿關係向來緊密，英國為台灣在歐洲第三大貿易夥伴，也是台灣去年在歐洲最大投資目的國，而牛津市為英國著名歷史古都、知名學府牛津大學所在地，也是英國高科技企業聚集地。

歐江安說，議案的通過，將進一步增進台英城市交流與人民往來，有助提昇雙邊實質關係。外交部樂意持續協助我國地方政府，與英國相關城市建立聯繫，深化兩國交流與友好合作。