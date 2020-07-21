巴拉圭駐台大使爆陸施壓建交 外交部：保持警覺並掌握情勢
巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）今天表示，中國大陸目前正給巴拉圭極大壓力要求建交，但總統阿布鐸斬釘截鐵地跟中國大陸說「不」。外交部發言人歐江安回應表示，中國政府企圖謀取掠奪我邦交國的野心與行動從未稍歇，外交部隨時保持高度警覺，並密切掌握相關情勢。
柏馬紹今天出席「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」成立大會致詞表示，中國大陸正對巴拉圭施壓，給巴拉圭極大壓力，特別是來自民間企業，希望可以和中國大陸建交，但阿布鐸曾公開說，巴拉圭只有一位真正的朋友就是中華民國，斬釘截鐵向中國大陸說不。
歐江安表示，中國政府挾其經濟發展優勢，透過各種手段威脅利誘，企圖謀取掠奪我邦交國的野心與行動從未稍歇，外交部隨時保持高度警覺，並密切掌握相關情勢。
歐江安說，台灣與巴拉圭邦誼友好穩固，兩國間各項嘉惠民生的合作計畫推動順利，深獲巴國政府與人民的支持與肯定。柏馬紹今天出席活動時指出，巴國總統阿布鐸已多次在不同場合公開支持台巴邦誼並斬釘截鐵回絕中國大陸，外交部對此深表感謝，我國也極為珍視與巴拉圭建立超過一甲子的邦誼，未來將在雙方共同努力下，持續深化台巴各領域的友好合作關係。
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