快訊

中獎民眾氣炸！抽到藝fun券卻無法驗證 文化部回應了

越界陸船屢勸不聽 金門海巡霰彈槍強勢登檢扣留

巴拉圭駐台大使爆陸施壓建交 外交部：保持警覺並掌握情勢

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）今天表示，中國大陸目前正給巴拉圭極大壓力要求建交，但總統阿布鐸斬釘截鐵地跟中國大陸說「不」。外交部發言人歐江安回應表示，中國政府企圖謀取掠奪我邦交國的野心與行動從未稍歇，外交部隨時保持高度警覺，並密切掌握相關情勢。

柏馬紹今天出席「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」成立大會致詞表示，中國大陸正對巴拉圭施壓，給巴拉圭極大壓力，特別是來自民間企業，希望可以和中國大陸建交，但阿布鐸曾公開說，巴拉圭只有一位真正的朋友就是中華民國，斬釘截鐵向中國大陸說不。

歐江安表示，中國政府挾其經濟發展優勢，透過各種手段威脅利誘，企圖謀取掠奪我邦交國的野心與行動從未稍歇，外交部隨時保持高度警覺，並密切掌握相關情勢。

歐江安說，台灣與巴拉圭邦誼友好穩固，兩國間各項嘉惠民生的合作計畫推動順利，深獲巴國政府與人民的支持與肯定。柏馬紹今天出席活動時指出，巴國總統阿布鐸已多次在不同場合公開支持台巴邦誼並斬釘截鐵回絕中國大陸，外交部對此深表感謝，我國也極為珍視與巴拉圭建立超過一甲子的邦誼，未來將在雙方共同努力下，持續深化台巴各領域的友好合作關係。

巴拉圭 外交部

延伸閱讀

馬英九：蔡總統應登太平島 視察中華民國領土

巴拉圭駐台大使：陸向巴施壓建交 但總統堅定說不

影／不評電報真偽 外交部：國家公文書不是政治鬥爭工具

影／針對密件指控蘇嘉全叔姪 外交部表示不證實、不評論

相關新聞

巴拉圭駐台大使爆陸施壓建交 外交部：保持警覺並掌握情勢

巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）今天表示，中國大陸目前正給巴拉圭極大壓力要求建...

籲蔡英文放下心魔 馬英九：不要我去過太平島她就不去了

美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，否定中國南海主張，並強調中國未能為南海「九段線」主張提出清楚法律依據，等於美方認同太平島...

影／護南海主權 馬英九請辣台妹站出來

中華民國國際法學會今天下午舉辦「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇。應邀出席的前總統馬英九堅決反對美國對南海仲裁的結果...

馬英九：蔡總統應登太平島 視察中華民國領土

美國國務卿蓬佩奧日前發表聲明，認同4年前的南海仲裁結果。前總統馬英九今天表示，蔡英文總統身為中華民國總統，應該赴太平島視...

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

高雄市前市長韓國瑜主政時期的副手葉匡時、李四川最近都動手術「進廠保養」，葉匡時處理眼睛白內障問題，李四川是臉部有個良性小...

馬英九：三倍券很複雜 有點怕怕

蔡政府15日開放郵局領三倍券，前總統馬英九今天被問到領券了沒，他表示，自己還沒領，覺得三倍券很複雜，有點怕怕。

巴拉圭駐台大使：陸向巴施壓建交 但總統堅定說不

「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，由國民黨立委溫玉霞擔任會長，巴拉圭駐台大使柏馬紹（...

有危機？巴拉圭駐台大使：中國正對巴拉圭施壓與台斷交

中華國民（台灣）與巴拉圭共和國國會議員友好協會今天在立法院成立，出席的巴拉圭駐台大使柏馬紹表示，中華民國台灣是巴拉圭最好...

破僵局！台北上海雙城論壇明登場 市府仍拒公開出席名單

台北、上海雙城論壇明天上午10點將在台北市晶華酒店登場。台北市長柯文哲與上海市代理市長龔正，將透過視訊論壇會議，這也是新...

澎湖監獄1個月內4人死亡 監委申請自動調查

澎湖監獄1個月內傳出4名收容人死亡，監察院今天表示，監察委員王幼玲、王美玉、高涌誠申請自動調查，了解戒護管理措施有無重大...

勞保年改草案年底出爐 勞長：若只動費率須調至27.94%

勞保基金將於2026年破產，勞動部長許銘春今早接受Hit Fm周玉蔻嗆新聞廣播專訪，大談勞保年改方向，她強調新的勞保年改...

北市拒給雙城論壇名單 議員轟：瞎！被中共牽鼻子走

台北上海雙城論壇明天舉辦，民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書質疑，她在論壇舉辦前3天要求市府提供出席名單，市府卻不願提供，...

熱門新聞

又傳台灣飛泰國有人發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

轉向？ 川普：戴口罩是愛國表現 沒人比我更愛國

外交部密件曝光 藍控蘇嘉全、蘇震清涉圖利

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

台大醫院新任院長今出爐 胃病專家吳明賢八月一日到任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。