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影／護南海主權 馬英九請辣台妹站出來

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
前總統馬英九下午出席「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇，堅決反對南海仲裁結果，呼籲總統應該站出來捍衛國家權益。記者潘俊宏／攝影
前總統馬英九下午出席「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇，堅決反對南海仲裁結果，呼籲總統應該站出來捍衛國家權益。記者潘俊宏／攝影

中華民國國際法學會今天下午舉辦「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇。應邀出席的前總統馬英九堅決反對美國對南海仲裁的結果，認為太平島是島而非仲裁認定的礁，進而應該享有其應有經濟海域，馬英九呼籲蔡英文要站出來捍衛台灣主權與利益，外交部也要持相同立場。

美國務卿龐培歐日前發表南海聲明，極力贊成二○一六年七月南海仲裁案判斷，雖是劍指北京，馬英九認為受害最重的卻是中華民國。但是我外交部居然對此說法表示歡迎，蔡英文雖說要維護主權，馬英九希望這時候總統要站出來展現「辣台妹」的功力。

馬英九表示，南海仲裁案目前還有56個國家沒有支持，還有迴轉餘地，中華民國總統更應挺身捍衛我國權益，反對違反國際海洋法的仲裁結果。

前總統馬英九下午出席「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇，堅決反對南海仲裁結果，呼籲總統應該站出來捍衛國家權益。記者潘俊宏／攝影
前總統馬英九下午出席「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇，堅決反對南海仲裁結果，呼籲總統應該站出來捍衛國家權益。記者潘俊宏／攝影

南海仲裁 馬英九 中華民國 蔡英文

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