影／護南海主權 馬英九請辣台妹站出來

中華民國國際法學會今天下午舉辦「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇。應邀出席的前總統馬英九堅決反對美國對南海仲裁的結果，認為太平島是島而非仲裁認定的礁，進而應該享有其應有經濟海域，馬英九呼籲蔡英文要站出來捍衛台灣主權與利益，外交部也要持相同立場。

美國務卿龐培歐日前發表南海聲明，極力贊成二○一六年七月南海仲裁案判斷，雖是劍指北京，馬英九認為受害最重的卻是中華民國。但是我外交部居然對此說法表示歡迎，蔡英文雖說要維護主權，馬英九希望這時候總統要站出來展現「辣台妹」的功力。