快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
李四川卸下副市長職務後，外界關注他的下一步，他之前透露會到民間公司上班，回歸「上班族」生活。本報資料照片
李四川卸下副市長職務後，外界關注他的下一步，他之前透露會到民間公司上班，回歸「上班族」生活。本報資料照片

高雄市前市長韓國瑜主政時期的副手葉匡時、李四川最近都動手術「進廠保養」，葉匡時處理眼睛白內障問題，李四川是臉部有個良性小腫瘤，手術住院5天昨天出院，李原本25日要到高雄為李眉蓁站台，考量傷口尚未復原，輔選日期將延後。

李眉蓁原想邀請李四川擔任競選總部總幹事，李幾經考量後雖沒接下這個重擔，仍允諾會盡力協助。本周六25日李眉蓁競總成立，流程上有排定李四川站台助講，但李四川昨天剛出院，李表示，支持李眉蓁的心意沒變，但周六確定無法助陣，投票前一定會找時間到高雄以行動相挺。

李四川卸下副市長職務後，外界關注他的下一步，他之前透露會到民間公司上班，回歸「上班族」生活。在進入新工作前，李四川上周到台北榮總動了小手術，他右臉近下巴處有一塊小突起，檢查發現是良性腫瘤，做了手術處理，住院5天期間，韓市長表達關心也說要到醫院探視，李四川客氣婉拒。

李四川說，手術相當順利，因為傷口未完全復原，怕流汗等狀況，最近仍不適合外出，到高雄輔選計畫要往後延。

另一位前副市長葉匡時則是右眼動白內障手術，他在臉書發文寫到「剛做了白內障手術，期待再放光明」。

高雄市前副市長葉匡時右眼動白內障手術，他日前在臉書發文寫「剛做了白內障手術，期待再放光明」。翻攝自葉匡時臉書
高雄市前副市長葉匡時右眼動白內障手術，他日前在臉書發文寫「剛做了白內障手術，期待再放光明」。翻攝自葉匡時臉書
李四川卸下副市長職務後，外界關注他的下一步，他之前透露會到民間公司上班，回歸「上班族」生活。本報資料照片
李四川卸下副市長職務後，外界關注他的下一步，他之前透露會到民間公司上班，回歸「上班族」生活。本報資料照片

李四川 手術 李眉蓁

延伸閱讀

藍綠周末拚場 藍找川伯站台 綠有小英、蘇貞昌助陣

吳益政指公共政策理解薄弱 李眉蓁：有年輕觀點

李眉蓁論文議題延燒 發言人：歡迎查閱

陳其邁評論兩位對手「李眉蓁要再給她一點時間」

相關新聞

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

高雄市前市長韓國瑜主政時期的副手葉匡時、李四川最近都動手術「進廠保養」，葉匡時處理眼睛白內障問題，李四川是臉部有個良性小...

巴拉圭駐台大使：陸向巴施壓建交 但總統堅定說不

「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，由國民黨立委溫玉霞擔任會長，巴拉圭駐台大使柏馬紹（...

馬英九：蔡總統應登太平島 視察中華民國領土

美國國務卿蓬佩奧日前發表聲明，認同4年前的南海仲裁結果。前總統馬英九今天表示，蔡英文總統身為中華民國總統，應該赴太平島視...

馬英九：三倍券很複雜 有點怕怕

蔡政府15日開放郵局領三倍券，前總統馬英九今天被問到領券了沒，他表示，自己還沒領，覺得三倍券很複雜，有點怕怕。

有危機？巴拉圭駐台大使：中國正對巴拉圭施壓與台斷交

中華國民（台灣）與巴拉圭共和國國會議員友好協會今天在立法院成立，出席的巴拉圭駐台大使柏馬紹表示，中華民國台灣是巴拉圭最好...

破僵局！台北上海雙城論壇明登場 市府仍拒公開出席名單

台北、上海雙城論壇明天上午10點將在台北市晶華酒店登場。台北市長柯文哲與上海市代理市長龔正，將透過視訊論壇會議，這也是新...

澎湖監獄1個月內4人死亡 監委申請自動調查

澎湖監獄1個月內傳出4名收容人死亡，監察院今天表示，監察委員王幼玲、王美玉、高涌誠申請自動調查，了解戒護管理措施有無重大...

勞保年改草案年底出爐 勞長：若只動費率須調至27.94%

勞保基金將於2026年破產，勞動部長許銘春今早接受Hit Fm周玉蔻嗆新聞廣播專訪，大談勞保年改方向，她強調新的勞保年改...

北市拒給雙城論壇名單 議員轟：瞎！被中共牽鼻子走

台北上海雙城論壇明天舉辦，民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書質疑，她在論壇舉辦前3天要求市府提供出席名單，市府卻不願提供，...

英國牛津市高票通過 研擬與台灣城市締結姊妹市

台灣防疫成果受到世界矚目，牛津市伸出友誼之手。英國牛津市議員高達德（Stephen Goddard）提案要求牛津市議會研...

新聞眼／迎「戰狼」 蕭美琴有優勢有挑戰

蕭美琴出任駐美代表，美國在台協會（ＡＩＴ）也對「擔任此關鍵要職的首位女性」有所期許。蕭熟悉外交事務、台美關係，英文流利，...

周內赴美就任 蕭美琴：壓力、責任無比沉重

新任駐美代表蕭美琴昨宣誓，即將赴華府履新。蔡總統第一任宣稱台美關係史上最佳，第二任的台美關係更受矚目。蕭美琴昨表示，外界...

熱門新聞

安排蘇震清等訪印尼遭批 高壽濤：以後誰還敢幫政府做事

肺炎罹難者照片震撼 印尼攝影記者向醫護致敬

李眉蓁論文被指涉抄襲 中山大學：啟動嚴謹專業審查

外交部：蘇嘉全、蘇震清2017年沒有赴訪印尼的紀錄

蘇嘉全叔侄否認2017年赴印尼 羅智強：請外交部出示電文

轉向？ 川普：戴口罩是愛國表現 沒人比我更愛國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。