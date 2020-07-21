卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

高雄市前市長韓國瑜主政時期的副手葉匡時、李四川最近都動手術「進廠保養」，葉匡時處理眼睛白內障問題，李四川是臉部有個良性小腫瘤，手術住院5天昨天出院，李原本25日要到高雄為李眉蓁站台，考量傷口尚未復原，輔選日期將延後。

李眉蓁原想邀請李四川擔任競選總部總幹事，李幾經考量後雖沒接下這個重擔，仍允諾會盡力協助。本周六25日李眉蓁競總成立，流程上有排定李四川站台助講，但李四川昨天剛出院，李表示，支持李眉蓁的心意沒變，但周六確定無法助陣，投票前一定會找時間到高雄以行動相挺。

李四川卸下副市長職務後，外界關注他的下一步，他之前透露會到民間公司上班，回歸「上班族」生活。在進入新工作前，李四川上周到台北榮總動了小手術，他右臉近下巴處有一塊小突起，檢查發現是良性腫瘤，做了手術處理，住院5天期間，韓市長表達關心也說要到醫院探視，李四川客氣婉拒。

李四川說，手術相當順利，因為傷口未完全復原，怕流汗等狀況，最近仍不適合外出，到高雄輔選計畫要往後延。