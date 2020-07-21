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巴拉圭駐台大使：陸向巴施壓建交 但總統堅定說不

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，國民黨立委溫玉霞(右2)擔任會長，外交部次長曹立傑(左1)、巴拉圭駐台大使柏馬紹(左2)、立法院秘書長林志嘉(右1)出席。記者徐偉真/攝影
「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，國民黨立委溫玉霞(右2)擔任會長，外交部次長曹立傑(左1)、巴拉圭駐台大使柏馬紹(左2)、立法院秘書長林志嘉(右1)出席。記者徐偉真/攝影

中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」今天在立法院舉行成立大會，由國民黨立委溫玉霞擔任會長，巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillén）致詞時表示，中華民國是巴拉圭歷久彌新的邦交國，友誼堅定，但中國大陸目前正給巴拉圭極大壓力要求建交，但總統阿布鐸斬釘截鐵地跟中國大陸說「不」。

溫玉霞發起「中華民國（台灣）與巴拉圭國會議員友好協會」，共有23位國民黨立委參與，會長是溫玉霞，副會長是葉毓蘭；外交部次長曹立傑、立法院秘書長林志嘉等人出席。

柏馬紹說，中國大陸正對巴拉圭施壓，給巴拉圭極大壓力，特別是來自民間企業，希望可以和中國大陸建交，但總統阿布鐸曾公開說，巴拉圭只有一位真正的朋友就是中華民國，斬釘截鐵向中國大陸說不。

柏馬紹說，巴拉圭跟中華民國有淵源的友誼，有權利選擇自己的朋友，兩國邦誼隨著時間更加堅定，雙方共享民主自由人權價值，不干涉彼此內政，在這樣共享理念基礎下，雙方情誼遽增，阿布鐸傳達很清楚的訊息，兩國的邦交將繼續下去，柏馬紹也感謝中華民國對巴拉圭的重視。

溫玉霞說，希望協會能扮演兩國國會議員的友誼之橋，深化兩國關係，中華民國是亞洲第二個和巴拉圭建交的國家，兩國邦誼超過一甲子，巴拉圭對台灣不離不棄，是永遠情義相挺的「好麻吉」。

溫玉霞說，巴拉圭目前有台商與台僑4千多人，在東方市還建立了全世界離台灣最遠的台灣人社區，充滿了濃濃的台灣味，希望兩國人民有更深、更廣的交流與互動，今天協會的成立是一個重要的起點。

曹立傑說，他26歲就到巴拉圭服務，在那邊待了6年，巴拉圭是我們在中南美洲重要的友邦灘頭堡，上周慶祝建交63年，我國今年預計要進口2萬公噸的巴拉圭牛肉，將近1億美金，巴拉圭牛肉將可在很多地方看到，巴拉圭對我們來說不再是遙遠名詞，是最重要的盟邦好友，台巴兩國國會互動很綿密，在我國的國際組織參與上，也不遺餘力對我們伸出援手。

巴拉圭 中華民國

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