執政後違反黨綱推參審制 國民黨團：民進黨不相信人民

「國民參與刑事審判法」草案昨起在立法院闖關二、三讀，國民黨團上午再批評，民進黨1999年行動綱領聲稱要全力推動陪審制，讓人民進法院確保公正判決，今天卻是朝野4黨團中唯一批評陪審制的政黨，根本是「詐騙車手、昨是今非」。

民間司法改革基金會董事長林永頌也提到，委外民調顯示81%民眾支持陪審，63%支持參審，83.4%支持兩案併行，55.6%支持臨時會停止表決，認為民進黨違背黨綱、誠信、民意不好，若能夠轉彎，人民會給予敬意，此一法案應有更多協調。

民進黨團總召柯建銘則在議場表示，「我要跟我們過去的朋友說，我們暫時分開，以後還有合作的機會」。

推動司法審判制度改革的「國民參與刑事審判法」草案昨起在立法院臨時會展開二讀，但因民進黨在立院居人數絕對優勢，參審制改革方向幾已勢在必行。國民黨團上午在議場前與司改團體代表舉辦記者會批評，民進黨昨是今非。

國民黨團總召林為洲表示，民進黨在1999年行動綱領中明定，基於保護人權，讓人民進法院減少冤、錯、假司法判決；避免恐龍法官專斷問題；對抗僵化司法體系等理由，力主執政後要全力推動陪審制，對抗國家機器對人民的暴力判決。

林為洲說，為推動黨綱中建立陪審制訴求，民進黨立委不僅2015、2016年間紛紛提案修法，還跟司改團體簽承諾書，完全執政要全力推陪審制，結果現在完全執政，民進黨立委昨天在立院大部分發言內容卻都在痛罵陪審制。

林為洲質疑，陪審制的精神就是無罪推定，要大家都認為有罪才有罪，民進黨當初推陪審也就是怕錯、假判決影響人權，但這個價值昨天卻成為他們批評對象，認為恐輕縱犯罪者，「那以前行動綱領在講什麼？簽承諾書在簽什麼？」

林為洲也批評，民進黨「不相信人民」，稱陪審制過程人民沒有法官輔佐，專業不足，寧願繼續相信現在法官系統；但香港、美國、英國施行陪審制都逾百年，判案準確率超過95%以上，完全杜絕賄絡法官這件事，也沒有法官專斷或政治判決，這些地方人民幾百年前知識都比現在台灣人民高？

林為洲指出，現在國民黨與台灣民眾黨主張陪審、參審兩制併行，時代力量主張陪審制，朝野只有民進黨反對陪審制；當初民進黨從蔡英文總統起全數支持陪審制，主張人民進入人民的法院，現在拿到執政權卻一直打自己的臉。