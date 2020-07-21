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破僵局！台北上海雙城論壇明登場 市府仍拒公開出席名單

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府發言人周台竹表示，今年台北上海雙城論壇，因受新冠疫情影響，上海代表團無法到台北與會，所以破天荒首度採視訊舉辦。記者林麗玉／攝影
台北市政府發言人周台竹表示，今年台北上海雙城論壇，因受新冠疫情影響，上海代表團無法到台北與會，所以破天荒首度採視訊舉辦。記者林麗玉／攝影

台北、上海雙城論壇明天上午10點將在台北市晶華酒店登場。台北市長柯文哲與上海市代理市長龔正，將透過視訊論壇會議，這也是新冠肺炎疫情以來，首度的兩岸官方交流。

台北市政府發言人周台竹表示，今年台北上海雙城論壇，因受新冠疫情影響，上海代表團無法到台北與會，所以破天荒首度採視訊舉辦。因要找到雙方都能接受的通訊軟體，最後決定視訊採總部設置在美國加州矽谷的思科系統cisco system。周台竹說，之所以選用「思科系統」，是基於消去法，先剔除雙方有政治顧慮、其他考量軟體，因雙方對思科都沒有反對，這家公司的產品也有一定的可靠性。

北市府今天也正式公布雙城論壇的流程，今年論壇主題為「城市防疫交流與經濟發展」，規劃衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理四個分論壇。除開幕式由柯文哲、龔正先後上台致詞，為活動掀序幕，北市副市長黃珊珊將代表北市進行「改變成真、挑戰疫災、創建台北的新價值」主題演講，上海市副市長宗明則以「堅持人民致上、統籌推進疫情與經濟發展」專題演講。

雙城論壇主論壇將在上午11點結束，緊接著4個子論壇登場，預計今年台北上海雙城論壇明天下午3點結束。

對於民進黨北市議員簡舒培質疑，北市府拒提供今年雙城論壇出席名單，質疑整個雙城論壇的舉辦，已被中共牽著鼻子走？周台竹說，絕對沒有要等對岸點頭，才能做什麼事，周表示，過去的雙城論壇出席名單也都是事後才發布，這是基於被邀請人的隱私。

另外，有學者認為，雙城論壇是疫情後首度的兩岸官方交流，由於國民黨新任黨主席不願談九二共識，雙城論壇可能取代國民黨國共論壇，成為兩岸對口？周台竹說，雙城論壇舉辦了11年，完全是城市間交流，並沒有要取代九二共識或其他，尤其過去的十年及今年的第十一年，都是訴求城市交流，其他政治議題非交流的重點。

周台竹今天也公布雙城論壇的主視覺，象徵2020是充滿變動與挑戰的一年，台北上海論壇以城市防疫與幾靚發展，如何在疫情威下下，加速經濟轉型及新常態。需要借重國際合作與數位經濟，視覺也有往上的箭頭，象徵透過大家的努力，可以看到光明的前程。

雙城論壇 北市 上海

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