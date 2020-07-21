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勞保年改草案年底出爐 勞長：若只動費率須調至27.94%

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春。 中央社
勞動部長許銘春。 中央社

勞保基金將於2026年破產，勞動部長許銘春今早接受Hit Fm周玉蔻嗆新聞廣播專訪，大談勞保年改方向，她強調新的勞保年改草案會從勞保費率、年資給付率、平均投保薪資採計期間、政府撥補4大面向去做平衡調整，不可能只動單一面向 ，且政府撥補金額一定會高於200億元。

面對勞保破產炸彈，許銘春在總統蔡英文第二任期上任後，即對外宣示勞保年改議題將是必須面對的重大議題，勞保年改工作坊也在日前暫告一段落，近日她也頻上媒體暢談改革方向，預計新的勞保年改草案最快可在今年底提出。

許銘春今接受周玉蔻專訪，她再度強調不能迴避勞保年改，這兩年將是關鍵期，周玉蔻追問是否「玩真的？」年改恐讓許丟掉烏紗帽，許銘春則回答沒關係，這是一個負責任的政府必須面對的問題，「不得不做。」

許銘春坦言，政府不會讓勞保倒，但勞保確實有財務問題，從2017年開始入不敷出，每年短差約200億元，現在都是靠過去累存的來補，目前還剩7000億左右，若再不處理的話，2026年即將用罄，屆時再面對將會更難處理，因此勞動部必須提前啟動年改，未雨綢繆。

不過，她也承認，勞保年改關乎於1045萬名勞工、57萬個投保單位，關係到各行各業、各階層，因此先前在2017年送入立院的勞保條例修正案，藍綠都很慎重面對，各界也很多意見，立院才沒有進一步討論，最後屆期不連續退回。

許銘春表示，新的勞保改革草案都從勞保費率、年資給付率、平均薪資採計年間、政府撥補4個面向做考量，退休年齡則已經有現行制度在調整，可以先不動。

她指出，像是現行勞保費率最高可調至12%，但若要達到勞保收支平衡就必須調到27.94%，勞工、資方沒辦法負擔，因此不可能單動費率，也不會只單討論一個面向，必須4個面向做平衡考量，大原則是由政府多擔待一點，原來草案是政府撥補200億，新草案撥補至少高於200億元，但目前尚未定案，仍要視政府財政而定。

許銘春說，這次新提出的勞保年改草案，將從各面向檢討，希望能更周全，但改革沒辦法一次就完成，還是希望這次改革溫和穩健，至少能讓勞保基金再維持10年、20年。

年改 許銘春 保費

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