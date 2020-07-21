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北市拒給雙城論壇名單 議員轟：瞎！被中共牽鼻子走
台北上海雙城論壇明天舉辦，民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書質疑，她在論壇舉辦前3天要求市府提供出席名單，市府卻不願提供，是柯市府效率差、沒及早作業？還是柯市府自我審查太嚴重，整個雙城論壇的舉辦已被中共牽著鼻子走？
簡舒培也在文末標註，現任上海代理市長鞏正，是習大大新人馬，一切都不能出錯。簡舒培說，如果連與會名單都要經過中共確認，柯文哲今年視訊會議上的雙城論壇講稿，難道要重演2017年中共、台北口徑一致嗎？有沒有這麼瞎！
簡舒培提到，7月1日可以管到全宇宙的港版國安法通過，中共蠻橫輾壓香港、台灣的意圖明顯，台灣民眾多數撻伐。7月10日柯文哲竟決定續辦台北上海雙城論壇，而且還決定在12天後倉促舉辦，讓人質疑柯市府是在中共點頭才敢公佈？！
簡說，誇張的是，她在雙城論壇前3天要求市府提供出席名單，但包括中國、台灣的論壇出席者、與談人、台灣方企業代表，柯市府都不願提供，對講求公開透明的柯文哲真是一大諷刺。
簡舒培說，是不是柯文哲的公開透明遇到中共就轉彎。
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