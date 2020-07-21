周內赴美就任 蕭美琴：壓力、責任無比沉重

新任駐美代表蕭美琴昨宣誓，即將赴華府履新。蔡總統第一任宣稱台美關係史上最佳，第二任的台美關係更受矚目。蕭美琴昨表示，外界對她也有不小期許，盼她能「具體」增進台美關係，尤其雙邊經貿，讓她「壓力和責任無比沉重」。

蕭美琴昨出席「台美國會議員聯誼會」成立大會時表示，她將在一周內赴美就任，眼前責任很多、也很龐大，許多全面性的關係有待進一步努力；駐美代表和立委最大的不同，是立委參選是個人成敗，但對美關係只許成功，她的壓力和責任無比沉重，會和朝野立委一起努力全力以赴。

蕭美琴說，她以不同身分回到立院，像是回娘家的感覺；國會關係是台美關係重要一環，美國國會有很多支持台灣的力量，國會雙邊交流很重要，現在因疫情讓很多交流產生障礙，期待疫情過後，國會可以到美交流。

對於蕭美琴即將赴美，前駐美代表程建人表示，蕭美琴學經歷等條件佳，包括她與蔡英文總統之間的關係與互信，都是其優點；而蕭的主要任務為加強台美關係，依目前情勢應不難執行，但問題在於「如何具體化」，例如經貿方面，是否可恢復台美貿易暨投資架構協定（ＴＩＦＡ）會談，再進一步推動雙邊貿易協定（ＢＴＡ）。

國民黨副秘書長黃奎博說，ＴＩＦＡ談判延宕多時，如何重啟，以及在重啟時能有尊嚴地維護國家利益？國民黨立委陳以信也說，過去一段時間，台美經貿層面沒有實質進展，包括ＴＩＦＡ未能復談、鋼鋁關稅仍未獲豁免、ＢＴＡ協商無進度，「有很大空間，蕭美琴任期中應努力推動」。

淡江大學國際關係講師黃裕鈞指出，蕭美琴的工作充滿挑戰，不僅要在未來三個月內同時與民主黨及共和黨外交策士往來做好布局，還要負責美國十一月大選後美台關係升級的壓力，其中包含了協調美國國會推出更多利台的法案，並推動美台軍事上的合作。

第十屆台美國會聯誼會昨天成立，民進黨立委羅致政擔任會長，陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠和民進黨立委劉世芳擔任副會長，共有七十一位跨黨派立委加入。