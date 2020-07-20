中評會主委落馬不敵康裕成 陳明文：一起打拚

昨天民進黨全代會進行兩年一次的權力核心改選，中評委選舉意外激烈。最後因非新系只拿五席中評委，不敵泛新系六席，英系立委陳明文角逐中評會主委落馬，中評會主委由謝系高雄市議員康裕成當選。

陳明文今天表示，政治舞台有許多競爭，有人勝利就會有人輸。作為政治人物，他不畏挑戰過去幾年、從國會議員的公職選舉，到黨務選舉，從院長、總召到這次中評會主委，他都有參與，有勝有負。選舉的競爭結果固然重要，競爭的過程，也不能忽視。黨內的民主程序，讓不同聲音，政策討論可以彰顯；透過機制，有效競爭，這也是民進黨的可貴之處。

陳明文說，他在此真誠祝福康裕成當選中評會主委，一起持續為民主進步黨打拚，讓未來的四年，成為更好的執政黨。