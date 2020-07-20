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影／權力改組「新潮流仍坐大」 綠委：非席次多就能主導
民進黨中常委選舉落幕，新潮流仍是大贏家，由於此次選舉涉及黨內各派系布局2022大選，因此各派系無不全力固票，最後選舉結果以新潮流系3席最多，正國會2席、英系2席，另外湧言會(海派)、蘇系、綠色友誼連線皆有1席，其中湧言會觸角擴及黨政媒，勢力擴張快速，原先力拚第2席，最後僅保住1席。
湧言派立委王定宇坦言是「擴張未成」，他說一個新的組織進到決策的中常會，會珍惜這樣的成績，而正國會立委陳亭妃則表示不是席次多就能主導，她強調各派系仍會尊重黨主席，她強調整個議事沒有動用到表決，因就沒有人頭的問題。
副總統賴清德、桃園市長鄭文燦是新潮流的兩名大將，外界關注兩人未來恐爭奪接班人寶座，新系立委許智傑說兩個人都很優秀，沒有人可以決定誰就是未來的總統候選人，他建議兩人各自努力，其他的就看天命吧。
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