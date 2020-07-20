蘇家叔侄否認2017年赴印尼 羅智強：請外交部出示電文

國民黨文傳會主委王育敏、革實院院長羅智強、副院長游淑慧上午舉行記者會，公布外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層謀私利。不過，該投訴公文時間為106年，外交部否認兩人有赴印尼，羅智強、王育敏、游淑慧下午發布聯合聲明，要求外交部說明是否有這份電文，若有，請出示讓社會公評，也可以釐清年份問題。

對於蘇嘉全嗆告，羅智強指出，若外交部承認有這份電文，請去告外交部，因為「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外以謀取個別私利。」這個指控，是外交部駐印尼代表處的指控，不是羅智強、王育敏、游淑慧的指控。

羅智強也說，若外交部否認有此電文，那歡迎蘇嘉全來告，我們會申請法院傳喚外交部駐印尼代表處同仁、駐印代表陳忠、王美花、蘇震清、蘇嘉全等人，當庭對質，確認外交部的否認有無説謊。

至於年份問題，羅智強表示，要釐清很簡單，還是請外交部公布這份電報；若外交部否認這份電文，則大家一起到法院對質，透過法庭大辯論，讓社會大眾共探真相。他也強調，對於這份「已解密公文」，外交部到底要不要公布？外文部不要打模糊仗。請直接亮出公文，不然，請蘇嘉全趕快告，大家法庭見。

羅智強最後提醒蘇震清，指他忘了說明，有無透過仲介人力公司安排？有無自行邀約國營企業隨行？