蘇嘉全、蘇震清南向考察惹質疑 國營會發三點聲明
國民黨今指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利，外交人員憂損及我國經貿談判，經濟部國營會今天下午發出聲明表示，國營事業對不同公司對印尼投資案有不同評估，即使認為有投資商機，也必須編列預算，經過國會審查，一切公開透明接受社會檢視，沒有謀私利的問題，
經濟部國營會下午發出三點聲明如下：
1.因應新南向政策，且考量公司的商業投資需求，中油、台糖、台鹽及唐榮公司曾在105年8月6日至9日，應立法院經濟委員會蘇震清委員的邀請，去做業務考察、民間交流，當時考量是純屬民間與商業交流，相關國營事業並未特別通知駐地的代表處。
2.台糖公司為進一步為瞭解印尼蔗作環境，該公司再於105年11月27日至12月2日單獨實地赴印尼東南蘇拉威西省等地考察，惟因地點未符合台糖需求，迄今尚未成案。
3.所有的國營事業都要受法律及行政立法部門監督。國營事業本於權責，做商業投資的專業評估，不同公司對印尼投資案有不同評估，即使事後認為有投資商機，也必須編列預算，經過國會審查，國營事業一切依法，公開透明接受社會檢視，沒有謀私利的問題，也不會損及國家利益。
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