蘇嘉全、蘇震清南向考察惹質疑 國營會發三點聲明

國民黨今指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利，外交人員憂損及我國經貿談判，經濟部國營會今天下午發出聲明表示，國營事業對不同公司對印尼投資案有不同評估，即使認為有投資商機，也必須編列預算，經過國會審查，一切公開透明接受社會檢視，沒有謀私利的問題，

經濟部國營會下午發出三點聲明如下：