藍營控偕國營事業至印尼圖私利 蘇震清：一定依法提告

國民黨今指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼會晤高層圖個人私利。蘇震清今下午親自面對媒體澄清，批評國民黨連日期都搞錯，並質疑當時出訪印尼也有其他綠委同行，為什麼只針對他？他強調，面對不實指控，一定會依法提告。

國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧今表示，接獲爆料電報，指控2017年8月蘇震清偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管出訪印尼，未對外揭露，行程還由人力仲介揚運集團來安排董事長高壽濤安排並晉見印尼副總統卡拉，未知會外交部與經濟部。

對此，蘇震清指出，電報中指出是「2017年」出訪，實為2016年8月6日，為立法院參訪團，成員包括民進黨立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇等人，不知道為什麼只針對他。蘇震清也強調，他2017年從未到過印尼。

他並解釋，出訪行程事因2016年蔡英文總統上任前夕，推動新南向政策，曾擔任印尼商務部諮詢委員的阿克薩，於5月19日參加「韓國、印尼、緬甸、柬埔寨等國會議員友好協會」聯合成立大會，並拜訪立法院經濟委員會委員，稱印尼缺油、糖、鹽等資源，談及台灣與印尼擴大雙邊投資的可能性，並提出立委參訪的邀請。

蘇震清說，印尼為淡化官方色彩，行程除了有阿克薩安排，也確由高壽濤居中牽線，且與印尼副總統會面，印尼官方也特別提出希望能以私人行程安排。

蘇震清表示，2016年參訪行程中，除了五位立法委員，還有國營事業單位主管同行，立法委員國會外交乃是正當行使權責，且隨行事業單位參訪前與後，都有事先登錄報備或報告，沒有跳過經濟部。

蘇震清說，國民黨如果有他不法圖利的證據，應該拿出來，讓他「一刀斃命」，並質疑前駐印尼代表張良任與前總統馬英九友好，懷疑是否有陷害之嫌？他並表示，對於國民黨的王育敏、羅智強，以及游淑慧等三人的不實指控，一定會依法提告。