快訊

影／大貨車關渡橋上摔破數百醋瓶子 醋酸滿地味道刺鼻

入櫃的腐女與男同志：「BL慎入」的自我否定現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營控偕國營事業至印尼圖私利 蘇震清：一定依法提告

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立委蘇震清。記者陳熙文／攝影
立委蘇震清。記者陳熙文／攝影

國民黨今指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼會晤高層圖個人私利。蘇震清今下午親自面對媒體澄清，批評國民黨連日期都搞錯，並質疑當時出訪印尼也有其他綠委同行，為什麼只針對他？他強調，面對不實指控，一定會依法提告。

國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧今表示，接獲爆料電報，指控2017年8月蘇震清偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管出訪印尼，未對外揭露，行程還由人力仲介揚運集團來安排董事長高壽濤安排並晉見印尼副總統卡拉，未知會外交部與經濟部。

對此，蘇震清指出，電報中指出是「2017年」出訪，實為2016年8月6日，為立法院參訪團，成員包括民進黨立委陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇等人，不知道為什麼只針對他。蘇震清也強調，他2017年從未到過印尼。

他並解釋，出訪行程事因2016年蔡英文總統上任前夕，推動新南向政策，曾擔任印尼商務部諮詢委員的阿克薩，於5月19日參加「韓國、印尼、緬甸、柬埔寨等國會議員友好協會」聯合成立大會，並拜訪立法院經濟委員會委員，稱印尼缺油、糖、鹽等資源，談及台灣與印尼擴大雙邊投資的可能性，並提出立委參訪的邀請。

蘇震清說，印尼為淡化官方色彩，行程除了有阿克薩安排，也確由高壽濤居中牽線，且與印尼副總統會面，印尼官方也特別提出希望能以私人行程安排。

蘇震清表示，2016年參訪行程中，除了五位立法委員，還有國營事業單位主管同行，立法委員國會外交乃是正當行使權責，且隨行事業單位參訪前與後，都有事先登錄報備或報告，沒有跳過經濟部。

蘇震清說，國民黨如果有他不法圖利的證據，應該拿出來，讓他「一刀斃命」，並質疑前駐印尼代表張良任與前總統馬英九友好，懷疑是否有陷害之嫌？他並表示，對於國民黨的王育敏、羅智強，以及游淑慧等三人的不實指控，一定會依法提告。

印尼 蘇震清 國民黨

延伸閱讀

外交部：蘇嘉全、蘇震清2017年沒有赴訪印尼的紀錄

府：蘇嘉全2017年未赴印尼 將提告捍衛清白

蘇嘉全駁國民黨：「2017沒去印尼」 將對游淑慧等提告

蘇震清否認指控 游淑慧轟「鬼打牆、裝失憶」

相關新聞

外交部：蘇嘉全、蘇震清2017年沒有赴訪印尼的紀錄

國民黨今天指控民進黨立委蘇震清及總統府秘書長蘇嘉全2017年私下赴印尼、私下會晤高層圖個人私利；外交部今天表示，經外交部...

【重磅快評】蔡總統，你知道蘇嘉全又吃了什麼？

蔡總統才說要用行動證明「民進黨全面執政必貪腐」的劇本不會成真，立馬就有新片上檔。小英愛將蘇嘉全，帶著捲入淘空上市公司的姪...

藍營控偕國營事業至印尼圖私利 蘇震清：一定依法提告

國民黨今指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼會晤高層圖個人私利。蘇震清今下午親自面對...

【重磅快評】民進黨早已照著「必定腐化」的劇本演出

民進黨主席、總統蔡英文在民進黨全代會表示，民進黨必須用行動來證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真，話音剛落，即傳出英系...

蘇家叔侄否認2017年赴印尼 羅智強：請外交部出示電文

國民黨文傳會主委王育敏、革實院院長羅智強、副院長游淑慧上午舉行記者會，公布外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立...

蘇嘉全、蘇震清南向考察惹質疑 國營會發三點聲明

國民黨今指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利，外交人員憂損及我...

角逐中評會主委落馬 陳明文：恭喜康裕成，勝敗兵家常事

昨天民進黨全代會進行兩年一次的權力核心改選，英系立委陳明文角逐中評會主委落馬，中評會主委最後由謝系高雄市議員康裕成當選。...

蘇嘉全駁國民黨：「2017沒去印尼」 將對游淑慧等提告

國民黨今天指控民進黨立委蘇震清及總統府秘書長蘇嘉全於2017年私下赴印尼、私下會晤高層圖個人私利。蘇嘉全辦公事發聲明駁斥...

蘇震清否認指控 游淑慧轟「鬼打牆、裝失憶」

國民黨今公布外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印...

蘇震清駁指控 ：低調參訪應印尼要求「外交部事前知情」

被指控繞過外交部赴印尼私下會晤高層圖個人私利，民進黨立委蘇震清中午透過影片澄清，私人考察是應印尼方面要求，參訪外交部事先...

藍質疑藉國營事業謀私利 蘇震清：不實指控

國民黨今天出示一份台灣駐印尼代表處2017年回報外交部的密件，質疑國營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外以謀取個別私...

獨派社團主張 台灣護照應以Taiwan取代China

獨派社團組成的台派聯盟今天主張，台灣護照上的「China」字樣已造成國人出國困擾，除了改成「Taiwan」外更應去除國民...

熱門新聞

外交部密件曝光！藍控蘇嘉全、蘇震清叔姪利用國營事業圖利

全球狂燒…香港、歐洲第二波疫情來襲

軍購烏龍？ 愛三延壽未經國防部核定竟擅闖成對美軍購

蘇嘉全駁國民黨：「2017沒去印尼」 將對游淑慧等提告

民進黨中常委出爐維持派系平衡 康裕成當選中評會主委

承認監院人事投票有瑕疵 游錫堃：但法定上沒有問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。