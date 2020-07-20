【重磅快評】蔡總統，你知道蘇嘉全又吃了什麼？

蔡總統才說要用行動證明「民進黨全面執政必貪腐」的劇本不會成真，立馬就有新片上檔。小英愛將蘇嘉全，帶著捲入淘空上市公司的姪子蘇震清，以國會議長身分拉上國營事業，隨同民間業者赴印尼作生意。根據外交部駐印尼代表處密電指出，「國營事業已被若干中間人操控，企圖將政府部會與外館排除，以遂個別私利」，蔡總統能不能老實告訴人民，這回蘇家又吃了什麼？

院長「私下新南向」，涉及「損害我國外貿與外交整體利益」，被駐印尼代表處拍密電回部，不料公文由外交部轉到經濟部，又被圈成「密件」，和蘇嘉全外甥吃唐榮鋼鐵的弊案一樣，被國家隊吃案。這齣賣台疑案從國會議長、外交部到經濟部與國營事業，全都是蔡政府自己人，不知新任的監察院長陳菊怎麼看這件事，那些繫著綠裙帶綁飯碗的監委是否會自動調查，真令人好奇。

這家牽頭業者「揚運國際」是知名人力仲介，其關係企業慶圓國際從事印尼工業區代理。蔡政府上台時，積極配合新南向政策，主攻印尼商機，2016年底邀請印尼首大集團之一M.N.C來台接觸政府部門，有「印尼川普」稱號的集團執行長陳明立拜會新任國會議長蘇嘉全，蘇家叔姪在院長官邸設宴款待。隔年年初，業者又引進另一集團BOSOWA來台，重頭戲還是赴立院交流，有如把蘇嘉全當門神來拜。業者這回鎖定農業項目，要將台灣農業技術引至印尼，提高農產量，解決緊張的糧食自給問題。

外交部密函提到，2017年11月台糖砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，在揚運國際安排下，刻意繞過外交部會晤農業部長安南。事實上，印尼準備逐年取消玉米和黃豆進口配額，揚運看好市場需求，找到印尼背景強大的集團供地，再由台糖提供技術，準備展開玉米、稻米大面積種植計畫，因此早在2016年底就已安排台糖執行長訪印。

這家人力仲介業者看好曾任農委會主委的蘇嘉全，提前部署蘇家叔姪前進新南向。若真能促進台印實質關係，自然是功在社稷，不過根據外交部密電看來，蘇家又是背著政府搞家族事業。蘇家打著小英愛將名號，為所欲為，未必是總統默許；但經濟部在沈榮津時代，對於打著國王人馬旗號者涉弊，自有一套滅案SOP，甚至還效行教育部處理蔡總統升等教授文件的方式，這是出自總統府的防火牆規格嗎？

蔡總統說「清廉勤政愛鄉土」是民進黨不變價值，看看行政部門把弊案藏在國家機密裡，司法又是「大菊為重，碧仲就輕」的辦案標準，更別提監察院早已辦藍不辦綠，難怪總統說「貪腐劇本不會成真」。蔡政府以為不查就沒弊案，但人民不是笨蛋，看到總統府連出兩個問題秘書長，誰都知道「物必自腐而蟲生」的道理。