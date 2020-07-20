角逐中評會主委落馬 陳明文：恭喜康裕成，勝敗兵家常事

昨天民進黨全代會進行兩年一次的權力核心改選，英系立委陳明文角逐中評會主委落馬，中評會主委最後由謝系高雄市議員康裕成當選。陳明文今天在臉書上表示，昨天是蔡英文總統回鍋民進黨主席後的首場全代會，這次黨職改選，他體認到黨的未來發展，支持蔡總統培植接班團隊，為國家培養年輕世代的黨的任務，所以選擇不再參選中常委，讓優秀的嘉義子弟蔡易餘參選，選舉結果，看到年輕梯隊幾乎全面接棒，為黨感到可喜。

陳明文說，中評會主委的選舉結果，康裕成同志當選，他在此特別恭喜康。「未來也將在中評會協助她。康議長的資歷足堪大任，也能夠超越派系，公平公正主持黨內紀律。」

陳明文說，今天整個上午，立法院同仁們輪番到他辦公室來安慰，抱不平！謝謝大家，「我反過來安慰他們：『勝敗為兵家常事』，黨的任務在等待我們，繼續加油！」

陳明文也說，讓執政的民進黨更好才是人民之福。