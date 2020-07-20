影／民進黨棄「黨綱」陪審改參審！獨派怒：「執政了就被綁架」
本期立法院臨時會除了考監院人事案外，另一個重點則是落在國民法官議題上，討論究竟要選參審制或是陪審制。台灣北社20日邀集各獨派團體召開記者會，台灣北社兼台灣社社長李川信呼籲蔡政府，民進黨綱中明確寫道，應朝陪審制方向努力，現在不應全面執政反而受到整個司法系統人員的綁架，而背棄理想。台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍也說，根據民調有8成民眾支持參選陪審兩制併行或陪審團制度，但司法院與民進黨推行的參審制卻有92%卻民眾不知道，他警告若民進黨違反民意，下場可能變成8%政黨。
民進黨昨(19日)舉行全國黨代表大會，前總統陳水扁出席投票卻引起部分反對聲浪，事隔一日，李登輝民主協會理事長張燦鍙反而替陳水扁叫屈，認為阿扁僅投票沒開會，已經相當客氣、讓步，反倒是民進黨未遵從黨章，很過分。
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