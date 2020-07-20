蘇震清否認指控 游淑慧轟「鬼打牆、裝失憶」

國民黨今公布外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印尼私下會晤高層，圖個人私利。但蘇震清稱這時不實指控，揚言提告。揭發此案的國民黨革實院副院長、議員游淑慧批蘇震清是鬼打牆、裝失憶。

游淑慧表示，蘇震清指國民黨不實指控，但事實上記者會上的內容全部來自於外館的控訴，國民黨沒有加油添醋，所以蘇震清是在指控「民進黨執政後的外交體系」對他不實的指控。

其次，游淑慧說，外交密件電報指控的是2017年的私訪，但蘇震清卻將焦點放在解釋2016年的出訪，還把同黨立委陳明文、徐國勇拉進來墊背，是去太多次自己都搞混，還是裝失憶？她強調，該次確實是公開出訪，還有其他立委參與，今天記者會提出的附件也有講清楚，但她要提醒蘇震清，今天揭露的是2017年8月和9月的出訪，這則是蘇震清避談的部分。

游淑慧表示，上午她公開說要給蘇震清一個說謊的機會或一個說實話的機會，現在由他的回應看來，「他選擇了前者」。