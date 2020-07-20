蘇震清駁指控 ：低調參訪應印尼要求「外交部事前知情」

被指控繞過外交部赴印尼私下會晤高層圖個人私利，民進黨立委蘇震清中午透過影片澄清，私人考察是應印尼方面要求，參訪外交部事先知情，也有來接、送機；至於事後報告，應該是國營事業與其主管經濟部報告，而不是他身為立委需要做的事。蘇震清說，再有不實指控絕對提告。

國民黨今出示外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印尼私下會晤高層圖個人私利，外交人員憂損及我國經貿談判，駐印尼代表處電報回報時任經濟部次長、現任部長王美花；巧合的是，此事也跟唐榮案一樣被列為「密件」。

蘇震清中午發出影片，表示要還原經過，2016年8月他與立委徐國勇、陳明文、吳琪銘、鄭寶清五人規畫印尼參訪，是因2016年上半年蔡英文總統當選、尚未就職時，印尼民間友人拜會立院，轉達印尼當局希望我國組考察團實地了解，印尼有2億8000萬人口、油、電、糖、水的內需市場大，我國要推推新南向政策，希望可以促進雙邊經濟貿易的提升。參訪過程在他的臉書都有公開揭露，沒有祕密。

蘇震清說，參訪有告知外交部，外館也有派人來接機、送機；至於以私人名義拜會，是因印尼當局希望不要有太高的政治色彩，所以才照印尼當局請托低調拜會。他們有連絡國營事業有無意願一同前往，國營事業的監督單位是經濟部，任何參訪或拜會，應該是國營事業與經濟部說明，而不是身為國會議員的他需要去說明。難道不了解原因就可以亂加指控嗎？至於參訪結束後，國營事業有沒有進一步聯繫，不得而知。

國民黨記者會中說有任何私利行為、沒辦法見光行為，蘇震清表示遺憾和痛心，內容都是不實指控，造謠抹黑，再有任何不實指控，絕對會依法提出追訴，希望國民黨不要見獵心喜、有所節制。