聽新聞
test
0:00 / 0:00
「繞過外交部私晤印尼高層」蘇嘉全叔侄遭控圖利 夏立言：不可思議
國民黨今提出外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印尼私下會晤高層，圖個人私利。駐印尼前代表、陸委會前主委夏立言表示不可思議，發生這樣的事情的確不應該。
夏立言表示，這簡直不可思議，過去應該不會發生這樣的事，代表處當然希望國營事業的資源能供駐外單位所用，互相幫襯，發生這樣的事情實在不太應該。台灣在印尼比較多私人企業的投資，就算是私人企業，駐外單位也會希望能夠盡量協助，更何況是用人民納稅錢經營的國營事業。
對於蘇嘉全要求外交部不要參加、協助他的參訪。夏立言說，過去並沒有發生叫駐外單位不要參加的情事。因為不管是私人還是國營事業，都會盡量協助，雙方也可以互助，增加在與外國政府間談話的份量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言