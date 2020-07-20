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「繞過外交部私晤印尼高層」蘇嘉全叔侄遭控圖利 夏立言：不可思議

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨文傳會主委王育敏（左）、革實院院長羅智強（右）、副院長游淑慧明（中）上午在國民黨部召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會，公布總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。記者林伯東／攝
國民黨文傳會主委王育敏（左）、革實院院長羅智強（右）、副院長游淑慧明（中）上午在國民黨部召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會，公布總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。記者林伯東／攝

國民黨今提出外交部密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印尼私下會晤高層，圖個人私利。駐印尼前代表、陸委會前主委夏立言表示不可思議，發生這樣的事情的確不應該。

夏立言表示，這簡直不可思議，過去應該不會發生這樣的事，代表處當然希望國營事業的資源能供駐外單位所用，互相幫襯，發生這樣的事情實在不太應該。台灣在印尼比較多私人企業的投資，就算是私人企業，駐外單位也會希望能夠盡量協助，更何況是用人民納稅錢經營的國營事業。

對於蘇嘉全要求外交部不要參加、協助他的參訪。夏立言說，過去並沒有發生叫駐外單位不要參加的情事。因為不管是私人還是國營事業，都會盡量協助，雙方也可以互助，增加在與外國政府間談話的份量。

夏立言 印尼 外交部

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