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「罷免王浩宇」 總部 今赴中選會送提議書 8月1日中壢誓師

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
罷免王浩宇團體上午到中選會送提議書，發起人、發言人跟媒體說明罷免理由。圖／罷免王浩宇總部提供
罷免王浩宇團體上午到中選會送提議書，發起人、發言人跟媒體說明罷免理由。圖／罷免王浩宇總部提供

桃園市罷免王浩宇行動今天上午前往台北市中央選委會，完成遞交罷免第一階段需要的提議書，「罷王」發起人唐平榮、發言人邱仁德表示，按選罷法門檻計算，預估需要至少3150份，他們準備約3700份，並決定8月1日在總部舉辦第二階段罷免連署書誓師大會，希望很快收集至少3萬多份連署書。

針對王浩宇指罷免行動是韓粉、柯粉、國民黨3方勢力結合，唐平榮強調應該是「八方雲集」，還包括時代力量、中間選民和台派等多方力量，大家不希望台灣核心價值被抹黑扭曲，要讓下一代知道，關心和投入政治活動不是靠抹黑造謠，也不是和國際造謠社團結合，這次罷王行動完全是公民覺醒，沒有政黨背景，即使不是中壢人（王浩宇選區在中壢）也可以從募資平台等管道幫忙。

唐平榮說，預估中選會和桃園市選委會要到8月初才會完成一階提議書資格審查作業，因此決定8月1日在總部發起第二階段收集連署書誓師大會，讓外界明白罷免王浩宇不是為了報復，而是不能坐視，也要讓下一代明白從政不是靠抹黑，更不希望台灣政治走這條路，一定要反制錯誤的言論。

罷王總部發言人邱仁德表示，分析提議書年齡層，20至35歲占25%，28到58歲占45%，總部認為王浩宇過去標榜年輕支持者居多，這次罷王提議書有25%是年輕人，等於說明不少年輕人不認同王。不過王浩宇昨天已對此提出看法，王認為罷王當中有韓粉、柯粉，提議書中年輕人占的比率不讓人意外。

王浩宇 罷免 選委會

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