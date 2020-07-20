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新任駐美大使 蕭美琴：對美關係只許成功

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
新任駐美大使蕭美琴（左）將赴美上任，上午與美國在台協會處長酈英傑（右）出席「台美國會聯誼會」成立大會。記者余承翰／攝影
新任駐美大使蕭美琴（左）將赴美上任，上午與美國在台協會處長酈英傑（右）出席「台美國會聯誼會」成立大會。記者余承翰／攝影

駐美新任代表蕭美琴今天出席「台美國會議員聯誼會」成立大會時表示，她將在一周內赴美就任，眼前責任很多也很龐大，許多全面性關係有待進一步努力，她現在接下重任，並說駐美代表和立委最大不同，立委參選是個人成敗，但對美關係只許成功，她的壓力和責任無比沉重，會和朝野立委一起努力全力以赴。

第10屆台美國會聯誼會今天成立，民進黨立委羅致政擔任會長、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠和民進黨立委劉世芳擔任副會長，共有71位跨黨派立委加入。

蕭美琴說，她今天以不同身分回到立院，百感交集，像是回娘家的感覺，她將在一周內赴美就任，眼前責任很多，從戰略、經濟、安全、醫療、政治、教育文化等領域，有許多全面性關係有待進一步努力，國會關係是台美關係重要一環，美國國會有很多支持台灣的力量，國會雙邊交流很重要，現在因為疫情讓很多交流產生障礙，期待等疫情過後，國會到美國交流。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑說，國會議員聯誼會成立，展現台灣各行各業人民對美國的滿滿善意，這也是他們過去幾十年來親身體驗到的，只要看今天出席活動的來賓個人簡歷，就能感受到美台歷久彌堅的友誼。

羅致政說，聯誼會有71位跨黨派立委參加，包括四個政黨和無黨籍立委，是立法院國會聯誼會中人數最多的，代表立院對台美關係的重視，蕭美琴不僅是首位女性駐美代表，也是第一位由立委轉任的代表，代表總統肯定台美國會議員聯誼會過去在台美關係上的貢獻，相信蕭美琴會在這個基礎上繼續發揮，他也期待明年初若疫情緩和，能率團訪問美國，參加美國總統就職大典或是與美國國會議員交流。

外交部次長徐斯儉說，美國國會議員支持台灣參與世界衛生大會，美國國會友人是台灣重要夥伴，台美國會議員聯誼對促進台美關係扮演重要角色，對推動國會外交深具助益。期待未來持續深化雙邊情誼，厚植美國國會友我力量，推動台美關係更上一層樓。

第10屆台美國會聯誼會今天成立，民進黨立委羅致政(台上左二)擔任會長，AIT處長酈英傑(台上左一)出席。記者徐偉真／攝影
第10屆台美國會聯誼會今天成立，民進黨立委羅致政(台上左二)擔任會長，AIT處長酈英傑(台上左一)出席。記者徐偉真／攝影

聯誼 台美關係 蕭美琴

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