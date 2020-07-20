快訊

戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部密件曝光！藍控蘇嘉全、蘇震清叔姪利用國營事業圖利

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
圖為前立法院長蘇嘉全（右）替姪子蘇震清（左）站台拉票。報系資料照
圖為前立法院長蘇嘉全（右）替姪子蘇震清（左）站台拉票。報系資料照

蔡英文總統昨日才在全代會說，有些人用全面執政必定腐敗寫劇本，要民進黨時刻提醒自己。國民黨今日指控英系人馬，總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印尼私下會晤高層圖個人私利，外交人員憂損及我國經貿談判，駐印尼代表處電報回報時任經濟部次長、現任部長王美花；巧合的是，此事也跟唐榮案一樣被列為「密件」。國民黨強調，如此嚴重的指控，外交部、經濟部應公開說明，而蔡英文總統是否知情？都應該給國人一個完整的交代。

國民黨立院黨團本月8日才舉行記者會爆料，蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查4弊案，調查屬實卻被經濟部列為密件，不僅未懲處也未函送，挨批國王人馬系統性包庇。現蘇嘉全與侄子立委蘇震清又被指控利用國營事業圖個人私利。

國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧指出，外交部所指證的事情發生在民國107年，但因被列為密件，因此一直到去年年底才解禁，看不下去的外交同仁才敢匿名將此電報寄來檢舉，因此她與革實院院長羅智強還特別請資深外交官來判斷這個電報是否屬實，並交給立法院盼立委展開調查。

游淑慧表示，該電報內容指出國營企業已經被「若干中間人」操控，企圖將我政府相關部會（外交部、大使館、經濟部）排除在外，以遂其個別私利，印尼大使陳忠已向王美花反映過，但王竟不知情。且106年8月蘇震清偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼出訪沒有揭露媒體及臉書，行程還由人力仲介揚運集團來安排董事長高壽濤安排並晉見印尼副總統卡拉，全未知會外交部與經濟部。9月初與蘇嘉全到印尼也向外交部表示不需要提供協助。

該電報公文也指出，108年11月台糖公司砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，亦在高壽濤安排下會晤農業部長安南及部長顧問群，外交部也未獲通報，後來接獲此案，高壽濤也表示不樂見外交部派員協助。此外，該電報也透露，不只台糖公司，台鹽公司與印尼泗水華商鑫旺集團、三林集團簽屬合作備忘錄，外交處亦未接獲通報，也未受邀參與。

面對涉及重大弊端的密件內容，國民黨提出四大質疑，要求相關人士、部會說明。第一，蘇嘉全、蘇震清叔姪應說明：為何正式的官方會晤不事先通知外交部，還拒絕駐外館處人員參與，是在迴避什麼？且行程都是由同一家公司安排，是否有利益輸送情事？第二，外交部應說明駐印尼代表處指證歷歷，是否真有「中間人」架空我駐外館處職能的現象，事發迄今已將近三年，如今情況又是如何？

第三，王美花應說明，面對駐印尼大使的控訴，是否曾回報及處置；現在王美花已是經濟部長，也知道印尼的情況，是否要求國營事業改善？還是放任這種情形惡化？第四，蔡英文總統應說明蘇嘉全三年前被外館舉報的內容，總統是否知情？若不知道就是總統失能；若總統早已知情，卻還讓蘇嘉全當秘書長，就更為失職。

國民黨文傳會主委王育敏（左）、革實院院長羅智強（右）、副院長游淑慧明（中）上午在國民黨部召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會，公布總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。記者林伯東／攝影
國民黨文傳會主委王育敏（左）、革實院院長羅智強（右）、副院長游淑慧明（中）上午在國民黨部召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會，公布總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。記者林伯東／攝影

國民黨揭露印尼電報密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其立委姪子蘇震清繞過外交部赴印尼見高層一事。圖／國民黨提供
國民黨揭露印尼電報密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其立委姪子蘇震清繞過外交部赴印尼見高層一事。圖／國民黨提供
國民黨揭露印尼電報密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其立委姪子蘇震清繞過外交部赴印尼見高層一事。圖／國民黨提供
國民黨揭露印尼電報密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其立委姪子蘇震清繞過外交部赴印尼見高層一事。圖／國民黨提供
國民黨揭露印尼電報密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其立委姪子蘇震清繞過外交部赴印尼見高層一事。圖／國民黨提供
國民黨揭露印尼電報密件，指控總統府秘書長蘇嘉全與其立委姪子蘇震清繞過外交部赴印尼見高層一事。圖／國民黨提供

印尼 外交部 蘇嘉全

延伸閱讀

台灣共同體成形？台灣人認同感史上最高的兩大因素

經濟部長王美花放閃「情報頭子」 當年她嫁給了愛情

蘇嘉全外甥涉弊 檢方分案調查

【即時短評】檢方調查蘇嘉全外甥 「經濟布」該掀開了

相關新聞

外交部密件曝光！藍控蘇嘉全、蘇震清叔姪利用國營事業圖利

蔡英文總統昨日才在全代會說，有些人用全面執政必定腐敗寫劇本，要民進黨時刻提醒自己。國民黨今日指控英系人馬--總統府秘書長...

王浩宇罷免案 第一階段連署遞件

桃園市議員王浩宇罷免案發起人唐平榮今天上午前往中選會，遞交第一階段提議罷免連署書。唐平榮表示，連署書已經破萬份，將在8月...

美議員擬提案授權美總統「動武護台」 我外交部表示感謝

因應中國犯台野心，美議員將提「防止台灣遭侵略法案」，授權美總統動武。外交部今天說，感謝美國參眾議院國會議員近年採取多項友...

藍質疑蔡總統：是憲法時刻 還是毀憲時刻

蔡英文總統盼在野黨一起珍惜「憲法時刻」，啟動憲改。國民黨主席江啟臣昨天質疑是憲法時刻，還是「毀憲時刻」？他呼籲蔡總統，伸...

喊話在野黨 蔡總統：憲改廢考監 優先進行

民進黨昨天召開全國黨代表大會，兼任民進黨主席的蔡英文總統致詞時向在野黨喊話表示，當前台灣最重要的改革項目之一，就是憲政改...

影／侯友宜挺18可歲投票 首度表態：跟廢考監一併修憲

新北市長侯友宜今上午出席新莊運動公園地下停車場動工典禮，對於最近熱議的修憲廢除考試院、監察院議題，他重申，「朝野對修憲廢...

蔡主席的豪語，要證明「全面執政必定腐化」不會成真

民進黨昨天舉行全國代表大會，雖然各派系競爭激烈，想在蔡英文主席任期內分享執政黨權力滋味，但選舉結果各派系權力均衡，沒有讓獨霸一方的新潮流系更為擴張，也沒有讓來勢汹汹的湧言會（海派）兵臨城下。派系權力均衡的結果，就意味著蔡英文掌握黨權將更穩固，更不可能會有派系藉由黨權掣肘的現象發生...

柯建銘：立院2次臨會後啟動修憲

民進黨昨下午舉辦全代會，黨主席蔡英文致詞時表示，當前最重要的任務就是啟動修憲改革，立法院長游錫堃指出，朝野黨團對憲改皆有...

新聞眼／黨職卡位激戰 劍指2022選舉提名

兩年一次的民進黨黨職改選，昨天落幕。今年的中常委、中執委及中評委選舉，為何競爭如此激烈？外界認為因為蔡總統在今年贏得總統...

綠全代會 扁快閃投票 蔡巧妙未遇

前總統陳水扁昨以民進黨「當然黨代表」身分出席全代會，投票改選中執委評委。其子高雄市議員陳致中表示，過程與法務部充分溝通，...

黨內有雜音 陳明文選中評會主委落敗

民進黨全代會昨改選中評委，志在角逐中評會主委的立委陳明文，在十一席名額中，無法取得支持過半的六席，最終功敗垂成，中評會主...

配票失誤 海派搶不到2席中常委

民進黨全代會昨天進行兩年一次的權力核心改選，雖然黨高層一度有意緩和派系競爭，希望比照兩年前中執委同額競選，但昨天投票仍經...

熱門新聞

全球狂燒…香港、歐洲第二波疫情來襲

上夜夜秀只花10萬 柯文哲爆：與主持人爸爸有私交

軍購烏龍？ 愛三延壽未經國防部核定竟擅闖成對美軍購

林鄭：香港最新確診超過100例 公務員恢復在家工作7日

新增一境外移入確診個案 為常居香港國人

民進黨中常委出爐維持派系平衡 康裕成當選中評會主委

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。