外交部密件曝光！藍控蘇嘉全、蘇震清叔姪利用國營事業圖利

蔡英文總統昨日才在全代會說，有些人用全面執政必定腐敗寫劇本，要民進黨時刻提醒自己。國民黨今日指控英系人馬，總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業（中油、台糖、台鹽及唐榮）赴印尼私下會晤高層圖個人私利，外交人員憂損及我國經貿談判，駐印尼代表處電報回報時任經濟部次長、現任部長王美花；巧合的是，此事也跟唐榮案一樣被列為「密件」。國民黨強調，如此嚴重的指控，外交部、經濟部應公開說明，而蔡英文總統是否知情？都應該給國人一個完整的交代。

國民黨立院黨團本月8日才舉行記者會爆料，蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查4弊案，調查屬實卻被經濟部列為密件，不僅未懲處也未函送，挨批國王人馬系統性包庇。現蘇嘉全與侄子立委蘇震清又被指控利用國營事業圖個人私利。

國民黨革實院副院長、台北市議員游淑慧指出，外交部所指證的事情發生在民國107年，但因被列為密件，因此一直到去年年底才解禁，看不下去的外交同仁才敢匿名將此電報寄來檢舉，因此她與革實院院長羅智強還特別請資深外交官來判斷這個電報是否屬實，並交給立法院盼立委展開調查。

游淑慧表示，該電報內容指出國營企業已經被「若干中間人」操控，企圖將我政府相關部會（外交部、大使館、經濟部）排除在外，以遂其個別私利，印尼大使陳忠已向王美花反映過，但王竟不知情。且106年8月蘇震清偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼出訪沒有揭露媒體及臉書，行程還由人力仲介揚運集團來安排董事長高壽濤安排並晉見印尼副總統卡拉，全未知會外交部與經濟部。9月初與蘇嘉全到印尼也向外交部表示不需要提供協助。

該電報公文也指出，108年11月台糖公司砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，亦在高壽濤安排下會晤農業部長安南及部長顧問群，外交部也未獲通報，後來接獲此案，高壽濤也表示不樂見外交部派員協助。此外，該電報也透露，不只台糖公司，台鹽公司與印尼泗水華商鑫旺集團、三林集團簽屬合作備忘錄，外交處亦未接獲通報，也未受邀參與。

面對涉及重大弊端的密件內容，國民黨提出四大質疑，要求相關人士、部會說明。第一，蘇嘉全、蘇震清叔姪應說明：為何正式的官方會晤不事先通知外交部，還拒絕駐外館處人員參與，是在迴避什麼？且行程都是由同一家公司安排，是否有利益輸送情事？第二，外交部應說明駐印尼代表處指證歷歷，是否真有「中間人」架空我駐外館處職能的現象，事發迄今已將近三年，如今情況又是如何？

第三，王美花應說明，面對駐印尼大使的控訴，是否曾回報及處置；現在王美花已是經濟部長，也知道印尼的情況，是否要求國營事業改善？還是放任這種情形惡化？第四，蔡英文總統應說明蘇嘉全三年前被外館舉報的內容，總統是否知情？若不知道就是總統失能；若總統早已知情，卻還讓蘇嘉全當秘書長，就更為失職。

國民黨文傳會主委王育敏（左）、革實院院長羅智強（右）、副院長游淑慧明（中）上午在國民黨部召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會，公布總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清繞過外交部，利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。記者林伯東／攝影