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蔡英文籲在野黨珍惜憲法時刻廢考監 江啟臣：毀憲時刻

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

蔡英文總統致詞時今天呼籲，在野黨珍惜「憲法時刻」，對於朝野有共識的18歲公民權及廢考監都可以先做。對此，國民黨主席江啟臣質疑是憲法時刻還是「毀憲時刻」？他呼籲蔡總統，伸張主權對外捍衛南海、東海主權，才是她該做的工作，不要對於立院修憲問題指指點點，將行政的大手伸入人民的立法院。

江啟臣批評民進黨，前天不惜違法作票、打人見血也要通過監院陳菊人事案，今天又高談闊論要廢考監，前後矛盾的邏輯，讓民眾感覺政府陷入「人格分裂」。唯一說得通的理由就是幫陳菊這位民進黨大姐大做好「安排」，有個「位子」。

江啟臣詢問「蔡主席」，是真心的想推動18歲公民權及廢考監，還是假借18歲公民權及廢考監，模糊酬庸提名與其他憲政問題的焦點？蔡主席是真心的服膺「中華民國憲法」嗎？還是假借修憲時刻，從修憲變毀憲，再從毀憲變台獨制憲？是真心的希望台灣人民尊重信賴司法，還是嘴巴上說團結台灣，實際上卻放任貪污犯趴趴走，羞辱司法，羞辱台灣人民？

江啟臣質疑，蔡英文說的是憲法時刻還是毀憲時刻？ 是團結台灣還是分裂社會？江啟臣說，國民黨希望民進黨能真正謙卑的傾聽民意，倒行逆施、一意孤行、漠視民意，人民很快就會收回對於民進黨執政的信任。

江啟臣強調，不論是南海或是東海主權爭議，國民黨一貫主張只有主權在我，才能有擱置爭議、和平互惠、共同開發的空間。但是面對日本對於頭城釣魚台的更名，美國南海海洋主張立場，都是對我國主權的實質侵害。民進黨政府或是默不做聲，甚至表達委婉歡迎，對外立場軟弱，哪來的辣台妹風範？

此外，江啟臣也提及前總統陳水扁出現民進黨全代會非常弔詭。一個保外就醫，被矯正單位以及民進黨團要求要節制的受刑人，大辣辣的出席中執評委會議行使投票權，公然踐踏司法尊嚴。

江啟臣也提醒蔡英文總統，民進黨已經完全執政第五年，不知道是否還記得30年前10月13日，民進黨第五屆全代會通過的「台獨黨綱」。民進黨已經是執政黨、多數黨，不需要拐彎抹角的在「台灣正名」上打擦邊球，搞大內宣。國民黨不樂見，但鼓勵蔡總統拿出勇氣直球對決，做一個自己心目中的辣台妹。

國民黨主席江啟臣批評民進黨，前天不惜違法作票、打人見血也要通過監院陳菊人事案，今天又高談闊論要廢考監。圖／取自江起臣臉書
國民黨主席江啟臣批評民進黨，前天不惜違法作票、打人見血也要通過監院陳菊人事案，今天又高談闊論要廢考監。圖／取自江起臣臉書

民進黨 江啟臣 國民黨

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