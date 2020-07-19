游錫堃：朝野有公民複決綁大選共識 2022年底有機會修憲

立法院長游錫堃今天表示，朝野對於18歲公民權與廢除考試院、監察院都有高度共識；關於未來修憲案，朝野四黨都有公民複決綁大選共識，若在2022年11月縣市長選舉併同辦理，比較有機會通過。

游錫堃今出席第14屆「2020台灣UN青年研習營」專題演講，會前受訪時回應了修憲，他也提到，上會期朝野協商，已同意在第二會期討論成立修憲委員會，應不需要另外召開臨時會。

對於下周臨時會議程將要處理「國民參與刑事審判法」草案，游錫堃表示，他會再邀朝野黨團來協商，希望國會能透過協商互相溝通，若真的討論不成，才考慮表決，他不願意看到再有衝突情況發生。

他說，立法院是民意最高殿堂，各個委員都應該成為全民典範。上週監察院人事同意權審查過程中，看到許多委員的行為，對教育尤有影響，很多年輕朋友在社會化中，需要有更多法治、民主信仰時，國會卻做了不良的示範。

對於國民黨團指控7月16日民進黨立委陳瑩不在場，有人代按表決器，質疑立法院作票。游錫堃回批，子虛烏有，透過直播都可看得出來有沒有作票，都按議事規則進行。在現場衝突混亂下有誤發表決卡的情形，依據立法院職權法第四條及第六條規定，7月16日的會議只要有委員總數三分之一出席、即38席就能開會，表決時只要有出席委員過半同意就可決議。即使扣掉陳瑩那一票，還是合法，也不影響結果。

游錫堃回應國民黨團質疑立院動用警察權護當時監察院長被提名人陳菊入場，所謂行使警察權，並不是在立法院區內有警察就是行使警察權，而是指「在議場內」若有立委違反議事規則或干擾議場秩序時，院長召喚警察進來議場把委員抬出去，才叫動用警察權。過去除了前院長劉闊才、梁肅戎曾動用過外，劉松藩、王金平、蘇嘉全都無動用，他目前也不考慮。